Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Camide içki şişeli fotoğrafın cezası belli oldu!

Camide içki şişeli fotoğrafın cezası belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
11 Ekim 2023 - 17:27

Sosyal medyada, camide içki şişeli fotoğraf paylaşan Safa Yasin Ö.(19) 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Safa Yasin Ö. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

“Çok pişmanım”
Duruşmada savunma yapan sanık Safa Yasin Ö., “Ben eylemin neticelerini öngöremedim. Buralara kadar geleceğini düşünmedim. Paylaşım yaptığım uygulama çok az sayıda Türk’ün yer aldığı, genellikler gayri Müslim ve sol kesimin ağırlıkta olduğu kullanıcıların bulunduğu yerdir. Bu paylaşımla halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmek istemedim. Gerçekleştirdiğim eylem nedeniyle çok fazla pişmanım. Eylemim halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama sonucuna bir diyeceğim yoktur. Bundan dolayı çok pişmanım. Ailemde manevi olarak çok fazla yıpranmıştır. Bundan sonraki hayatımda bırakın bu tarz bir paylaşımı sosyal medyada yapmayı, normal hayatımda bile bu tarz bir paylaşımı sözel olarak yapmayacağımı, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenize söz veriyorum. Herhangi bir kimsenin dini değerine aşağılamayacağıma dair sözümü yinelemek istiyorum” dedi.

Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve kararla birlikte tahliyesine hükmedildi.

İddianame
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Safa Yasin Ö. hakkında “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da uyuşturucuya geçit yok!Şanlıurfa’da uyuşturucuya geçit yok!
Şişli’de kaldırım çöktüŞişli’de kaldırım çöktü
Erzincan’da ayı dehşetiErzincan’da ayı dehşeti
10 yıllık arkadaşının eşi, evine kurşun yağdırdı10 yıllık arkadaşının eşi, evine kurşun yağdırdı
TGC’den usta gazeteci için başsağlığı mesajıTGC’den usta gazeteci için başsağlığı mesajı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Camide içki şişeli fotoğrafın cezası belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Altınını yastık altında saklayanlar dikkat!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli boşanıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şanlıurfa’da uyuşturucuya geçit yok!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şişli’de kaldırım çöktü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erzincan’da ayı dehşeti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
10 yıllık arkadaşının eşi, evine kurşun yağdırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TGC’den usta gazeteci için başsağlığı mesajı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Akalın, Altın Kelebek Ödülleri’ne resti çekti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü yönetmen Anthony Hickox hayatını kaybetti
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar ve Euro yeni güne böyle başladıEkim 11, 2023-9:51 am
Balık fiyatlarına 5 günde büyük zam!Ekim 11, 2023-9:43 am
Fındık fiyatları uçuşa geçti!Ekim 11, 2023-9:29 am
Çok sayıda il için ‘saatli’ uyarı: Kuvvetli olacak! İşte il il 11 Ekim hava durumu…Ekim 11, 2023-9:27 am
Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı!Ekim 10, 2023-10:31 am
SGK’da açık rekoruEkim 10, 2023-9:54 am
Dolarda günün ilk rakamları nasıl?Ekim 10, 2023-9:51 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !