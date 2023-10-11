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Altınını yastık altında saklayanlar dikkat!

Altınını yastık altında saklayanlar dikkat!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ekim 2023 - 17:08

En güvenilir yatırım aracı olarak görülen altına karşı ilgi giderek artmaya devam ediyor. Özellikle yaşanan fiyat artışları sonrası birçok kişi parasını altına yatırıp yastık altına koymuş durumda. Yastık altında bulunan altınlar için harekete geçtiklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, flaş bir açıklamada bulundu. Altınını yastık altında saklayanlar dikkat! Yeni düzenleme yolda. Hem devlet hem de vatandaş kazanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle ekonomi alanında önemli mesajlar veren Cevdet Yılmaz, yastık altında altın biriktirenleri uyardı. Yeni düzenleme geliyor, hem devlet hem vatandaş kazanacak. Yastık altında bulunan altınların ekonomiye katılması için çalışmaların tamamlandığını belirten Yılmaz, “1980’lerden bu yana 300 milyar doların üzerinde bir rakam çıktı” dedi. Vatandaşlara ‘Altın alınmasın’ demediklerinin altını çizen Yılmaz, “Bankacılık sistemi içinde tutun ki ekonomiye katkıda bulunsun. İki yönlü faydası var; elinde tutan tasarruf sahibine gelir sağlar. Makro olarak da Türkiye’nin daha az borçlanmasına katkı sağlar. Hem kendi faydaları için hem toplumun faydası için kaynaklarını sisteme dahil etsinler.” diye konuştu.

“60 MİLYARIN ÜZERİNDE”
Emekli maaşlarıyla ilgili de konuşan Yılmaz, “Keşke daha fazlasını yapabilsek. Son dönemlerde emeklilerimize yönelik çok ciddi bir beklenti, talep oluştu. Bir nebze olsun bunu rahatlatma yönünde bir adım atıldı. Çok geniş bir kitle tabii. Attığımız her adımın çok ciddi bir malum yansıması oluyor. Son alınan bu kararın etkisi 60 milyar liranın üzerinde” ifadelerini kullandı.

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