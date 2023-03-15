Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim…

Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu dizide yaşadığı aşklarla çok konuşuluyor. Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı karakterle büyük çıkış yakalayan Şerifoğlu’nun sevgilisini görenler çok şaşırdı.

Dizide aşkları ile gündem olan Şerifoğlu’nun güzelliği ile mest eden sevgilisi de çok ünlü çıktı.