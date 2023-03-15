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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim…

Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim…
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15 Mart 2023 - 15:39

Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu dizide yaşadığı aşklarla çok konuşuluyor. Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı karakterle büyük çıkış yakalayan Şerifoğlu’nun sevgilisini görenler çok şaşırdı.

Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 1

Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Selma Ergeç, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine Feyyaz Şerifoğlu hayat veriyor.

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 2

Dizide aşkları ile gündem olan Şerifoğlu’nun güzelliği ile mest eden sevgilisi de çok ünlü çıktı.

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 3

Perşembe akşamları ekrana gelen Camdaki Kız dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Feyyaz Şerifoğlu’nun Kanal D spikeri Merve Dinçkol ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 4

Ünlü çift, beraberliklerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla ilan etmişlerdi.

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 5

1986 doğumlu olan Merve Dinçkol, Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunu.

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 6

Muhabirlik ve editörlük yapan güzel spiker, Demirören Medya’da Öykü Cengiz ile program hazırladı.

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 7

Daha sonra Gözde Atasoy’un kanaldan ayrılmasıyla Kanal D Haber koltuğuna oturdu.

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 8

Sosyal medyayı kullanan Merve Dinçkol, Yargı dizisi oyuncuları arasında yer alan ve Cüneyt karakterine hayat veren Hakan Dinçkol’un kız kardeşi.

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 9

Dinçkol’un paylaşımlarına takipçileri “Çok yakışıyosunuz”, “Çok güzelsiniz”, “Dudaklarınız kanat gibi”, “İki güzel insan” yorumlarında bulunuyor.

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 10

Güzel spiker Merve Dinçkol’un paylaşımları şu şekilde:

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 11

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 12

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 13

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 14

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 15

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 16

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 17

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 18

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 19

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Camdaki Kız Sedat’ın sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Herkesin tanıdığı ünlü isim... - Sayfa 20

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