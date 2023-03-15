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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa…

Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa…
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15 Mart 2023 - 15:23

 

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin YSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde izlenecek yolla ilgili detay ise dikkat çekti.
Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 1

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için usul ve esaslara ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 2

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş yükseköğretim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilecek.

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 3

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olacak.

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 4

Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilecek.

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 5

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilecek.

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 6

Cumhurbaşkanı seçilecek olan milletvekilinin TBMM üyeliği sona erecek.

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 7

OYLAMA SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilecek.

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 8

İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak.

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 9

Oylamaya ilk oylamada en çok oy almış olan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 10

İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde bu oylama referandum şeklinde yapılacak.

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 11

Aday geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilecek.

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 12

Adayın oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu alamaması halinde sadece Cumhurbaşkanı Seçimi yenilenecek.

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 13

Seçimlerin tamamlanamaması halinde yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanı görevinde devam edecek.

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 14

40 yaşını doldurmuş ve yükseköğretim yapmış, TBMM üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip her Türk vatandaşı, en az yüz bin seçmenin yazılı teklifiyle Cumhurbaşkanı adayı olabilecek.

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 15

Seçmenler, YSK tarafından Cumhurbaşkanı adaylığı onaylananlar arasından sadece biri için bir kere imza verebilecek.

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 16

Seçmenlerce Cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen kişinin 555 bin 980 TL’yi maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzu ile YSK’ya başvurması gerekecek.

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 17

Seçmenler, 22 Mart Çarşamba saat 08.00 ile 27 Mart saat 20.00 arasında ilçe seçim kurullarında imza verebilecek.

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 18

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 19

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 20

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 21

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 22

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 23

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 24

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 25

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 26

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 27

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Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa… - Sayfa 28

 

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