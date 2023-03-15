Resmi Gazete’deki YSK kararlarında dikkat çeken detay! İkinci tura tek aday kalırsa…

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için usul ve esaslara ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş yükseköğretim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilecek.
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Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olacak.
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Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilecek.
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Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilecek.
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Cumhurbaşkanı seçilecek olan milletvekilinin TBMM üyeliği sona erecek.
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OYLAMA SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilecek.
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İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak.
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Oylamaya ilk oylamada en çok oy almış olan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.
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İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde bu oylama referandum şeklinde yapılacak.
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Aday geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilecek.
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Adayın oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu alamaması halinde sadece Cumhurbaşkanı Seçimi yenilenecek.
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Seçimlerin tamamlanamaması halinde yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanı görevinde devam edecek.
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40 yaşını doldurmuş ve yükseköğretim yapmış, TBMM üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip her Türk vatandaşı, en az yüz bin seçmenin yazılı teklifiyle Cumhurbaşkanı adayı olabilecek.
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Seçmenler, YSK tarafından Cumhurbaşkanı adaylığı onaylananlar arasından sadece biri için bir kere imza verebilecek.
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Seçmenlerce Cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen kişinin 555 bin 980 TL’yi maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzu ile YSK’ya başvurması gerekecek.
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Seçmenler, 22 Mart Çarşamba saat 08.00 ile 27 Mart saat 20.00 arasında ilçe seçim kurullarında imza verebilecek.
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