Melis Sezen’in Banyo Pozu Yürek Hoplattı

Melis Sezen’in Banyo Pozu Yürek Hoplattı

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen, banyodan paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncu Melis Sezen, başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken sezen, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Yaptığı cesur paylaşımlarla isminden sıkça söz ettiren güzel oyuncu bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Banyoda beyaz büstiyeri ile poz veren Sezen, bu karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncunun paylaşımına sosyal medyada beğeni yağdı.

Melis Sezen’in dizide Gönül karakterilye annesini canlandıran rol arkadaşı Gözde Seda Altuner de bu paylaşıma kayıtsız kalmadı.

İşte Melis Sezen’in banyodan paylaştığı o kare…