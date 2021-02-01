Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Melis Sezen’in Banyo Pozu Yürek Hoplattı

Melis Sezen’in Banyo Pozu Yürek Hoplattı
3 views
27 Ekim 2021 - 15:07

Melis Sezen’in Banyo Pozu Yürek Hoplattı

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen, banyodan paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncu Melis Sezen, başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken sezen, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Yaptığı cesur paylaşımlarla isminden sıkça söz ettiren güzel oyuncu bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Banyoda beyaz büstiyeri ile poz veren Sezen, bu karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncunun paylaşımına sosyal medyada beğeni yağdı.

Melis Sezen’in dizide Gönül karakterilye annesini canlandıran rol arkadaşı Gözde Seda Altuner de bu paylaşıma kayıtsız kalmadı.

İşte Melis Sezen’in banyodan paylaştığı o kare…

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bennu Gerede’nin Oğlu Sevgilisini Çırılçıplak PaylaştıBennu Gerede’nin Oğlu Sevgilisini Çırılçıplak Paylaştı
Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti…Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti…
Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!
Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü…Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü…
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu böyle eğlendi!Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu böyle eğlendi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İrem Derici Lerzan Mutlu ile Polemiği Hakkında İlk Kez Konuştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bennu Gerede’nin Oğlu Sevgilisini Çırılçıplak Paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melis Sezen’in Banyo Pozu Yürek Hoplattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Portakal’dan dikkat çeken Erdoğan yorumu! ‘E tanıyoruz artık…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben taarruzdayım! Çarpıcı açıklamalar: Biden ile görüşme, 10 büyükelçi, CHP ve HDP’nin ‘hayır’ oyu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu böyle eğlendi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yasmin Erbil’in ‘aşık’ pozu yürek hoplattı!
SON DAKİKA HABERLERİ
İrem Derici Lerzan Mutlu ile Polemiği Hakkında İlk Kez KonuştuEkim 27, 2021-4:17 pm
Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!Ekim 27, 2021-3:12 pm
Melis Sezen’in Banyo Pozu Yürek HoplattıEkim 27, 2021-3:07 pm
Çıplak Pozları İfşa Oldu !Ekim 25, 2021-2:32 pm
Tuba’yı Yıkan Ölüm HaberiEkim 25, 2021-10:40 am
Avukat Kadına Taciz Cezasız KalmadıEkim 25, 2021-10:17 am
Seda Sayan’dan Yeni AşkEkim 25, 2021-10:06 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !