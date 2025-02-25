ÇAĞLA ŞIKEL YENİ SEVGİLİSİYLE LONDRA’YA GİTTİ! HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Ünlü manken Çağla Şıkel, Londra Moda Haftası için İngiltere’ye gitti. Şıkel’e, yeni sevgilisi Erinç Ulutürk eşlik etti.

“DAHA SONRA TANIŞIRSINIZ”

Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak tutan Çağla Şıkel, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. 46 yaşındaki ünlü manken, Londra Moda Haftası için gittiği İngiltere’de, kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilen sevgilisi Erinç Ulutürk ile birlikte havalimanında objektiflere takıldı.

Gazetecilerin sorularına gülümseyerek yanıt veren Şıkel, ilişkiyle ilgili net bir açıklama yapmadı ve şunları söyledi:

“Daha sonra tanışırsınız. Hava soğuk, lütfen müsaade edin, daha uygun bir zamanda konuşuruz.”

“EĞER 15 YAŞ KÜÇÜKSE, BEN 60 YAŞINDAYIM!”

Ünlü manken, sevgilisinin yaşına dair iddialara da esprili bir yanıt verdi. “Eğer 15 yaş küçükse, benim 60 yaşında olmam gerekiyor.” diyerek sitem etti.

Daha önce avukat Nail Gönenli ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Çağla Şıkel, bu ilişkinin sona ermesinin ardından, yeni bir aşka yelken açtı.

Şıkel ve sevgilisi hakkında yapılan yorumlar sosyal medyada gündem olurken, ünlü mankenin ilerleyen günlerde nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Sizce Çağla Şıkel ve yeni sevgilisi hakkında çıkan haberler doğru mu?

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Kaynak: www.ensonhaber.com