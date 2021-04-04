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ÇAD Cumhurbaşkanı Cephede Hayatını Kaybetti

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ÇAD Cumhurbaşkanı Cephede Hayatını Kaybetti
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20 Nisan 2021 - 14:38
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Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

1990’da ayaklanma sonrası iktidara gelen 68 yaşındaki Deby, altıncı dönem üst üste Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Deby, 11 Nisan’da yapılan seçimlerde oyların yüzde 79,3’ünü almıştı.

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

1990’DAN BU YANA ÜLKEYİ YÖNETİYORDU

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990’dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.

Öne çıkan muhalif adaylar Değişim İçin Yeni Cephe Partisi Lideri Yaya Dillo ile Dönüştürücü Partisi Lideri Succes Masra’nın adaylık başvuruları, parti kurmaları için yasal şartlar oluşmadığı ve yaş sınırına takıldıkları gerekçesiyle reddedilmişti

Ulusal Kalkınma ve Yenileme Birliği Lideri Salih Kebzabo, mevcut Cumhurbaşkanı Idriss Debi Itno’nun, rakiplerine gözdağı vermek için şiddete başvurduğunu ileri sürerken, diğer adaylar Ngarledjy Koji-Yorongar Le Moiban ve Bongoro Bebzoune Theophile de boykot çağrısı yaparak adaylıktan çekildiklerini açıklamıştı.

Bazı muhalefet liderleri, seçimleri boykot çağrısı yapmıştı.

Muhalefet, Çad’ı 30 yılı aşkın süredir yöneten Itno’yu ülkede monarşi kurmaya çalışmakla suçlarken, Itno ise insanların kendisine duyduğu güven nedeniyle yeniden aday olduğunu ifade etmişti.

AYRILIKÇILAR ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Çad ordusu, Çad’da Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) adlı silahlı gruba üye 300 ayrılıkçının, düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki Kanem bölgesinde, FACT grubuna yönelik operasyonda çatışma çıktığı, 300 ayrılıkçının etkisiz hale getirildiği, 150’sinin de yakalandığı belirtilmişti.

General Azem Bermandoa Agouna, çatışmada 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 36’sının ise yaralandığını kaydetmişti.

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