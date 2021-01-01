Kayıp atlar MHP’de istifa getirdi

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İBB’nin hibe ettiği fayton atlarının kaybolmasının ardından Hatay Dörtyol Belediyesi Başkanı Fadıl Keskin partisi MHP’den istifa etti.

Hatay Dörtyol Belediyesi Başkanı Fadıl Keskin partisi MHP’den istifa etti.

Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Durmaz paylaşımında, “İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur” ifadelerini kullandı.

İBB’nin Adalar’daki faytonları yasaklamasının ardından atlar farklı illerdeki belediyelere hibe edilmişti. MHP’li Hatay Dörtyol Belediyesi’ne gönderilen atların ise kaybolduğu iddia edilmişti.