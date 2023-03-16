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Buse Varol’un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti! İncecik kalan Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Buse Varol’un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti! İncecik kalan Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!
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16 Mart 2023 - 17:32

Buse Varol’un erkek kardeşi Kaan Varol’un mutlu günü! Şarkıcı Alişan ve ünlü oyuncu Buse Varol, 2018 yılında hayatlarını birleştirmişti. İki de çocuğu bulunan çift aile hayatlarına olan düşkünlükleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Geçmişte evliliklerinde kısa süreli kriz yaşayan Alişan ile Buse Varol’un aşkı kazanmış ikili eski mutlu günlerine geri dönmüştü. Aşk pozları ile düşman çatlatan Alişan ile Buse Varol son olarak güzel oyuncunun kardeşi Kaan Varol’un nişanında bir araya geldi. Bolero organizasyon tarafından yapılan gecede Buse Varol’un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Varol siyah vücudunu saran elbisesi ile geceye damga vurdu. İşte Buse Varol’un kardeşinin nişanından kareler…

Ünlü oyuncu Buse Varol, Alişan ile 2018 yılında dünya evine girmişti. İkili, mutluluklarını ise kucaklarına aldıkları 2 çocuklarıyla taçlandırmıştı.
Buse Varol’un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti! İncecik kalan Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!
Geçmişte evliliklerinde kısa süreli kriz yaşayan Alişan ile Buse Varol’un aşkı kazanmış ikili eski mutlu günlerine geri dönmüştü
Buse Varol’un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti! İncecik kalan Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!
Aşk pozları ile düşman çatlatan Alişan ile Buse Varol son olarak güzel oyuncunun kardeşi Kaan Varol’un nişanında bir araya geldi.
Buse Varol’un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti! İncecik kalan Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Varol siyah vücudunu saran elbisesi ile geceye damga vurdu.
Buse Varol’un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti! İncecik kalan Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!
Buse Varol’un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti.
Buse Varol’un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti! İncecik kalan Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!
Sosyal medya hesabından nişan töreninden kareler paylaşan Buse Varol güzelliği ve şıklığıyla tam not aldı.
Buse Varol’un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti! İncecik kalan Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!
İşte Buse Varol’un kardeşinin nişanından kareler…
Buse Varol’un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti! İncecik kalan Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!
Buse Varol’un kardeşi Kaan sevgilisi Dilan ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Buse Varol’un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti! İncecik kalan Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!
Buse Varol’un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti! İncecik kalan Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!
Alişan ile Buse Varol’un minik kızları Eliz dayısının nişanında eğlenceli halleriyle “Maşallah” dedirtti.
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