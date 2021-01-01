Kısa bir süre önce İngiltere’ye taşınan ve şimdilerde Londra-Türkiye arası mekik dokuyan Aleyna Tilki, Emirgan’da objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan şarkıcı, Dubai tatili hakkında konuştu.

Tilki, “Ben çok tatil yapmıyorum biliyorsunuz, yaptığımda da kısa tatiller yapıyorum. Kısa ve öz bir tatil yaptım. Çünkü Londra’da albüm yaptım, çok yoruldum. Kısa süre içerisinde albümü bitirme şansım oldu. 20 şarkı yaptım, albüm için 8 şarkı seçeceğiz. Hatta daha da şarkı yapayım ve onun içinden 8 seçelim diye hala üretiyorum” dedi.

Tilki, “Zamanında sizi eleştirenlere kin tutuyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Benim bir sözüm var, ‘Nefret ve öfke kimseyi beslemez.’ Onlarla beslendikçe kilo alır ve hazımsızlaşırsınız. Herhangi birine negatif bir duygu duyacak kadar kendimden nefret etmiyorum. İlk çıktığımda binlerce isim beni yerin dibine soktu.

16 yaşımda barda şarkı söylediğimde tüm ülke bir anda üstüme geldi. Zamanla beni sevdiler. Önce dövdüler sonra ‘Aleyna doğru yolda’ dediler. Özellikle bu sektör böyle. İnsanların tarzlarına ve zevklerine hitap ettiğim sürece beni sevecekler, etmediğim sürece de beni sevmeyecekler.”