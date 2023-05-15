BUDA OLMADI

İki yıldır aşk yaşayan oyuncu Miray Daner ve Oğulcan Engin çifti, gözlerden uzak yaşadıklarını ilişkisini noktaladı. İlişkiyi anlaşarak bitiren çift, arkadaş kalmayı tercih etti.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren genç oyuncu Miray Daner, Kubilay Aka ile yollarını ayırdıktan sonra eski futbolcu Sinan Engin ve şarkıcı Seda Sayan’ın işletmeci oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başladı. İki yıldır birlikte olan çiftten kötü haber geldi…

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Kubilay Aka’dan ayrıldıktan sonra bir iş insanıyla yakınlaşan Miray Daner, bu ilişkinin yürümeyeceğini anlayınca ayrılmış, kısa bir süre sonra da Oğulcan Engin’le tanışmıştı.

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Geçtiğimiz mart ayında çiftin iki yıllık birlikteliklerini noktaladıkları iddia edilmişti. Sebebi ise Daner’in bir iş insanıyla mesajlaşmasıydı.

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Bir konuyla ilgili olarak mesajlaşan ikilinin bu sohbetini Oğulcan Engin yakalayınca kızılca kıyametin koptuğu iddia edilmişti. Ancak çift sonrasında bu iddiaları yalanlamıştı.

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O dönem bir mekan çıkışı görüntülenen çift “Ayrıldığınız ve barıştığınız doğru mu?” sorusunu duyunca gerilmişti. Sonrasında da çiftten aşk pozu gelmişti.

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Seda Sayan ise iki gün önce katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Seda Sayan müstakbel gelini oyuncu Miray Daner’e övgüler yağdırmıştı.

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Ancak Seda Sayan’ın iki gün önce öve öve bitiremediği genç çiftin 15 gün önce ayrıldığı iddia edildi.

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Daner ve Engin cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yine neden ayrıldıkları merak konusu oldu.

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DOSTÇA AYRILDILAR Gazete Magazin’in haberine göre; ünlü çift, 2 yıllık ilişkisini 10-15 gün önce bitirdiği öğrenildi.

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İlişkilerini göz önünde yaşamayan ve zaman zaman romantik pozlarıyla konuşulan çiftin yakın çevresinde alınan bilgiye göre ilişkilerini dostça bitirerek arkadaş kalmayı tercih etti.

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SEDA SAYAN GELİNİNE ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI Geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına konuk olan Seda Sayan, gelini Miray Daner için şu ifadeleri kullanmıştı:

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“Miray’ı gençliğime çok benzetiyorum. Çok zarif, çok güzel.”

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“Oğulcan’la çok yakıştırıyorum…”

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“Belli o da çok disiplinli, işine sadık. Bir de oğlak burcu.”

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