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BUDA OLMADI

BUDA OLMADI
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Mayıs 2023 - 16:14

İki yıldır aşk yaşayan oyuncu Miray Daner ve Oğulcan Engin çifti, gözlerden uzak yaşadıklarını ilişkisini noktaladı. İlişkiyi anlaşarak bitiren çift, arkadaş kalmayı tercih etti.

Miray Daner ile Oğulcan Engin'den kötü haber! Seda Sayan'ın hevesi kursağında kaldı… - Sayfa 1

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren genç oyuncu Miray Daner, Kubilay Aka ile yollarını ayırdıktan sonra eski futbolcu Sinan Engin ve şarkıcı Seda Sayan’ın işletmeci oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başladı. İki yıldır birlikte olan çiftten kötü haber geldi…

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Miray Daner ile Oğulcan Engin'den kötü haber! Seda Sayan'ın hevesi kursağında kaldı… - Sayfa 2

Kubilay Aka’dan ayrıldıktan sonra bir iş insanıyla yakınlaşan Miray Daner, bu ilişkinin yürümeyeceğini anlayınca ayrılmış, kısa bir süre sonra da Oğulcan Engin’le tanışmıştı.

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Miray Daner ile Oğulcan Engin'den kötü haber! Seda Sayan'ın hevesi kursağında kaldı… - Sayfa 3

Geçtiğimiz mart ayında çiftin iki yıllık birlikteliklerini noktaladıkları iddia edilmişti. Sebebi ise Daner’in bir iş insanıyla mesajlaşmasıydı.

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Miray Daner ile Oğulcan Engin'den kötü haber! Seda Sayan'ın hevesi kursağında kaldı… - Sayfa 4

Bir konuyla ilgili olarak mesajlaşan ikilinin bu sohbetini Oğulcan Engin yakalayınca kızılca kıyametin koptuğu iddia edilmişti. Ancak çift sonrasında bu iddiaları yalanlamıştı.

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Miray Daner ile Oğulcan Engin'den kötü haber! Seda Sayan'ın hevesi kursağında kaldı… - Sayfa 5

O dönem bir mekan çıkışı görüntülenen çift “Ayrıldığınız ve barıştığınız doğru mu?” sorusunu duyunca gerilmişti. Sonrasında da çiftten aşk pozu gelmişti.

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Miray Daner ile Oğulcan Engin'den kötü haber! Seda Sayan'ın hevesi kursağında kaldı… - Sayfa 6

Seda Sayan ise iki gün önce katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Seda Sayan müstakbel gelini oyuncu Miray Daner’e övgüler yağdırmıştı.

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Miray Daner ile Oğulcan Engin'den kötü haber! Seda Sayan'ın hevesi kursağında kaldı… - Sayfa 7

Ancak Seda Sayan’ın iki gün önce öve öve bitiremediği genç çiftin 15 gün önce ayrıldığı iddia edildi.

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Miray Daner ile Oğulcan Engin'den kötü haber! Seda Sayan'ın hevesi kursağında kaldı… - Sayfa 8

Daner ve Engin cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yine neden ayrıldıkları merak konusu oldu.

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Miray Daner ile Oğulcan Engin'den kötü haber! Seda Sayan'ın hevesi kursağında kaldı… - Sayfa 9

DOSTÇA AYRILDILAR

Gazete Magazin’in haberine göre; ünlü çift, 2 yıllık ilişkisini 10-15 gün önce bitirdiği öğrenildi.

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Miray Daner ile Oğulcan Engin'den kötü haber! Seda Sayan'ın hevesi kursağında kaldı… - Sayfa 10

İlişkilerini göz önünde yaşamayan ve zaman zaman romantik pozlarıyla konuşulan çiftin yakın çevresinde alınan bilgiye göre ilişkilerini dostça bitirerek arkadaş kalmayı tercih etti.

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Miray Daner ile Oğulcan Engin'den kötü haber! Seda Sayan'ın hevesi kursağında kaldı… - Sayfa 11

SEDA SAYAN GELİNİNE ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına konuk olan Seda Sayan, gelini Miray Daner için şu ifadeleri kullanmıştı:

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Miray Daner ile Oğulcan Engin'den kötü haber! Seda Sayan'ın hevesi kursağında kaldı… - Sayfa 12

“Miray’ı gençliğime çok benzetiyorum. Çok zarif, çok güzel.”

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Miray Daner ile Oğulcan Engin'den kötü haber! Seda Sayan'ın hevesi kursağında kaldı… - Sayfa 13

“Oğulcan’la çok yakıştırıyorum…”

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Miray Daner ile Oğulcan Engin'den kötü haber! Seda Sayan'ın hevesi kursağında kaldı… - Sayfa 14

“Belli o da çok disiplinli, işine sadık. Bir de oğlak burcu.”

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Miray Daner ile Oğulcan Engin'den kötü haber! Seda Sayan'ın hevesi kursağında kaldı… - Sayfa 15

“Bakın kız kayınvalidesi gibi oğlak…”

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