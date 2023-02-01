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Borsa’da neler oluyor? 5 hisse için tedbir kararı!

Borsa’da neler oluyor? 5 hisse için tedbir kararı!
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01 Şubat 2023 - 15:52
Borsa İstanbul günlerdir düşmeye devam ediyor. Gesan dahil çeşitli hisse senetlerinde bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

 

Borsa'da neler oluyor? 5 hisse için tedbir kararı!

 

Borsa İstanbul, 5 şirketin hisselerine tedbir kararı aldı.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında aldığı kararları açıklayan Borsa İstanbul, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Tiçaret A.Ş. (GESAN), Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE), Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS), Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.(TEKTU) ve Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (EUYO) hisse senetlerine 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süreyle tedbir kararı getirdi.

Alınan tedbirler kapsamında Borsa İstanbul’dan yapılan açıklama ise şöyle:

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında DENGE GESAN, SKTAS ve TEKTU payları 01/02/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

EUYO payları 01/02/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını kapsamaktadır.

İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

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