BODRUM’DA AJDA RÜZGARI ESTİ

Ajda Pekkan, Titanic Deluxe Bodrum’un Ege’ye nazır muhteşem manzarasında

yine yeniden sahne aldı. Müthiş sahne showu ile sevenlerini coşturdu. Süper

starı izleyenler arasında Almanya, Amerika ve Türk cemiyet hayatından

önemli isimler de yer aldı.

Titanic Deluxe Bodrum, pop müziğin süper starı Ajda Pekkan konseri ile yaza

damgasını vurdu. Konsere Aygün ailesinin misafiri olarak Almanya, Amerika ve

Türk cemiyet hayatından önemli isimler de katıldı. Demet Müftüoğlu Eşeli, Esra

Oflaz Güvenkaya, Rıfat Yüzüak, Kimberly Marteau Emerson, Anette Weber,

Ingrid Rose ve Nicole Weber konseri dinleyenler arasındaydı.

Yoğun istek üzerine Titanic Deluxe Bodrum’da ikinci kez sahne alan Ajda

Pekkan, müthiş sahne showu ile sevenlerini coşturdu. Modacı Gülşah Saraçoğlu

imzalı bir kostüm giyen Ajda Pekkan her zaman olduğu gibi gençliği ve güzelliği

ile de büyüledi.