BODRUM’DA AJDA RÜZGARI ESTİ

Ajda Pekkan, Titanic Deluxe Bodrum’un Ege’ye nazır muhteşem manzarasında
yine yeniden sahne aldı. Müthiş sahne showu ile sevenlerini coşturdu. Süper
starı izleyenler arasında Almanya, Amerika ve Türk cemiyet hayatından
önemli isimler de yer aldı.
Titanic Deluxe Bodrum, pop müziğin süper starı Ajda Pekkan konseri ile yaza
damgasını vurdu. Konsere Aygün ailesinin misafiri olarak Almanya, Amerika ve
Türk cemiyet hayatından önemli isimler de katıldı. Demet Müftüoğlu Eşeli, Esra
Oflaz Güvenkaya, Rıfat Yüzüak, Kimberly Marteau Emerson, Anette Weber,
Ingrid Rose ve Nicole Weber konseri dinleyenler arasındaydı.
Yoğun istek üzerine Titanic Deluxe Bodrum’da ikinci kez sahne alan Ajda
Pekkan, müthiş sahne showu ile sevenlerini coşturdu. Modacı Gülşah Saraçoğlu
imzalı bir kostüm giyen Ajda Pekkan her zaman olduğu gibi gençliği ve güzelliği
ile de büyüledi.