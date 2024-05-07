Bir siyasi cinayet nasıl karartılır? Sinan Ateş cinayeti iddianamesi böyle. İsmail Saymaz açıkladı

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürüldüğü cinayet sonrası soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Mahkemeye sunulan iddianamede 22 kişiye “Tasarlayarak öldürme” suçu yöneltildi.

Sanıklar arasında tetikçi Eray Özyağcı’nın yanı sıra Ülkü Ocakları’ndan ve MHP’den isimler de yer alıyor.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Sinan Ateş cinayeti sonrası hazırlanan iddianameyle ilgili çarpıcı sözler söyledi.

İddianamenin cinayetten 17 ay sonra yazıldığına dikkat çeken Saymaz, genel seçim ve yerel seçimin geride bırakılması sonrası iddianamenin mahkemeye sunulduğunu söyledi. Saymaz, bunun amacının ise seçimler öncesi MHP’yi küstürmemek olduğunu vurguladı.

İddianamenin “Bir siyasi cinayet nasıl karartılır?” sorusunun yanıtı olduğunun altını çizen Saymaz, savcılığın Sinan Ateş için sadece Hacettepe Üniversitesi’nde akademisyen olduğunu ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı olduğunu yazmadığı söyledi.

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Saymaz, Sinan Ateş’in Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı olduğu sadece sanıkların ifadelerinde geçtiğini belirterek, savcılar üzerinde siyasi baskıların çok fazla olduğunu söyledi.

Saymaz, ayrıca iddianamede Sinan Ateş’in bir dönem MHP’li İsmet Büyükataman’ın danışmanı olduğunu ve FETÖ dosyalarına bakan komisyonda yer aldığının da yazılmadığını vurgulayarak, Sinan Ateş’in neden öldürüldüğünün yazılmadığının altını çizdi. Saymaz, savcılığın Sinan Ateş’in neden öldürüldüğünü bildiği halde yazamadığını çünkü bir siyasi cinayet olduğunu söyledi.

Savcıya göre bir örgüt olmadığını ve ‘Toplu suç için bir araya gelme’ olduğunu belirterek “Bu bir araya gelenler birbirilerini tanıyor mu? Tanımıyorlar. Mesela Eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demibaş ile eski MHP’li danışman olduğunu anladığımız Emre Yüksel alıyorlar tetikçiyi Ankara’dan İstanbul’a getiriyorlar. İnsan tanımadığı tetikçiyi neden Ankara’dan İstanbul’a getirir. 2 özel harekatçı tanımadığı tetikçiyi neden polis noktasına takılmasın diye Ankara’dan İstanbul’a getirir?” şeklide konuştu.