HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Bir günde en yüksek can kaybı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Bir günde en yüksek can kaybı
27 views
19 Nisan 2021 - 20:43
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı 19 Nisan 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 318 bin 869 Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537’ye yükseldi.

Türkiye’de son 24 saatte 318 bin 869 Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye günlük corona virüs tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye’de son 24 saatte 318 bin 869 Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 862 oldu.

Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537’ye yükseldi.

Test sayısı 44 milyon 87 bin 628’e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Dün yayımlanan turkuaz tabloda da, bir günde 318 kişi hayatını kaybetmesiyle en yüksek can kaybına ulaşılmıştı. 301 bin kişiye yapılan testlerden ise 55 bin 802’sinin sonucu pozitif çıkmıştı.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
6 belediyeye ‘gri pasaport’ soruşturması6 belediyeye ‘gri pasaport’ soruşturması
CHP ve HDP Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları MeclisteCHP ve HDP Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Mecliste
Sürücüsüz Tesla Kaza Yaptı! Ölü ve Yaralılar VarSürücüsüz Tesla Kaza Yaptı! Ölü ve Yaralılar Var
Podolski’den Avrupa Süper Ligi’ne tepki!Podolski’den Avrupa Süper Ligi’ne tepki!
Beşiktaş’tan TFF’ye başvuru!Beşiktaş’tan TFF’ye başvuru!
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bir günde en yüksek can kaybı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Sarıklı amiral görüntüsünü kabul etmiyoruz’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
6 belediyeye ‘gri pasaport’ soruşturması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP ve HDP Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Mecliste
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sürücüsüz Tesla Kaza Yaptı! Ölü ve Yaralılar Var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Podolski’den Avrupa Süper Ligi’ne tepki!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşiktaş’tan TFF’ye başvuru!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Elvan’dan 128 Milyar Dolar Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emel Sayın İsyan Etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Maldivler’de
SON DAKİKA HABERLERİ
Bir günde en yüksek can kaybıNisan 19, 2021-8:43 pm
‘Sarıklı amiral görüntüsünü kabul etmiyoruz’Nisan 19, 2021-8:40 pm
6 belediyeye ‘gri pasaport’ soruşturmasıNisan 19, 2021-2:13 pm
CHP ve HDP Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları MeclisteNisan 19, 2021-12:53 pm
Sürücüsüz Tesla Kaza Yaptı! Ölü ve Yaralılar VarNisan 19, 2021-12:50 pm
Podolski’den Avrupa Süper Ligi’ne tepki!Nisan 19, 2021-12:46 pm
Beşiktaş’tan TFF’ye başvuru!Nisan 19, 2021-12:42 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.