Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler…

1,5 aydır akciğer kanseri ile savaştığını ilk kez Hamdi Alkan duyuran sevilen isim Billur Kalkavan 2009 yılından beri birlikte olduğu 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı hakkında ilk kez konuştu.
Kansere yakalandığı ortaya çıkan Billur Kalkavan kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile ilgili konuştu. Buğra Bahadırlı’nın kendisinden ayrılıp ayrılmadığı sorularını çok aldığını söyleyen Billur Kalkavan yaptığı açıklamada “Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı” dedi.
Billur Kalkavan son hali ortaya çıkınca akciğer kanserine yakalandığını açıkladı. Kalkavan, bu süreçte kendisine en çok sorulan sorunun sevgilisi Buğra Bahadırlı’nın kendisinden ayrılıp ayrılmadığı olduğunu belirtti.
Kansere yakalanan Billur Kalkavan HaberTürk’ten Mehmet Çalışkan’a yaşadıklarını anlattı.
Billur Kalkavan, nisan ayında bir gün nefes alırken canı acıyınca üşüttüğünü sansa da rahatsızlığı geçmeyince koronavirüsün ciğerlerinde hasar bıraktığını düşünerek kontrole gitti. Doktoru, ciğerlerinin röntgenini çektikten sonra sol akciğerinde görülen kütle nedeniyle tomografiye girmesini istedi.
Tomografi sonuçları ortaya çıkınca sol akciğerindeki kütlesinin kanser hücresi olduğu ve vücuda yayıldığını öğrendi.
Billur Kalkavan tedavi sürecinde en büyük desteği kendisinden 21 yaş küçük sevgilisinden görüyor.
Billur Kalkavan, sevgilisi Buğra Bahadır’ın kendisinden ayrılıp ayrılmadığı sorularına yanıt verdi de “Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı.
Buğra, kaçmadı. Yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor.” yanıtını verdi.
Billur Kalkavan ne kanseri?
Ihlamurlar Altında, Acayip Hikayeler ve Eyvah Babam gibi pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Billur Kalkavan’ın 1.5 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıktı.
Billur Kalkavan 2 Kasım 1962 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Abdülmecid’in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa’nın torunu olarak dünyaya geldi.
1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş’ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı.
Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi’nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD’de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi’nden psikoloji dersleri aldı.
1980’li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı.
Aynı yıl HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.