Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler…

Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler…
1 views
30 Mayıs 2022 - 12:56

1,5 aydır akciğer kanseri ile savaştığını ilk kez Hamdi Alkan duyuran sevilen isim Billur Kalkavan 2009 yılından beri birlikte olduğu 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı hakkında ilk kez konuştu.

Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler… - Sayfa 1

Kansere yakalandığı ortaya çıkan Billur Kalkavan kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile ilgili konuştu. Buğra Bahadırlı’nın kendisinden ayrılıp ayrılmadığı sorularını çok aldığını söyleyen Billur Kalkavan yaptığı açıklamada “Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı” dedi.

114

Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler… - Sayfa 2

Billur Kalkavan son hali ortaya çıkınca akciğer kanserine yakalandığını açıkladı. Kalkavan, bu süreçte kendisine en çok sorulan sorunun sevgilisi Buğra Bahadırlı’nın kendisinden ayrılıp ayrılmadığı olduğunu belirtti.

214

Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler… - Sayfa 3

Kansere yakalanan Billur Kalkavan HaberTürk’ten Mehmet Çalışkan’a yaşadıklarını anlattı.

314

Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler… - Sayfa 4

Billur Kalkavan, nisan ayında bir gün nefes alırken canı acıyınca üşüttüğünü sansa da rahatsızlığı geçmeyince koronavirüsün ciğerlerinde hasar bıraktığını düşünerek kontrole gitti. Doktoru, ciğerlerinin röntgenini çektikten sonra sol akciğerinde görülen kütle nedeniyle tomografiye girmesini istedi.

414

Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler… - Sayfa 5

Tomografi sonuçları ortaya çıkınca sol akciğerindeki kütlesinin kanser hücresi olduğu ve vücuda yayıldığını öğrendi.

514

Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler… - Sayfa 6

Billur Kalkavan tedavi sürecinde en büyük desteği kendisinden 21 yaş küçük sevgilisinden görüyor.

614

Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler… - Sayfa 7

Billur Kalkavan, sevgilisi Buğra Bahadır’ın kendisinden ayrılıp ayrılmadığı sorularına yanıt verdi de “Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı.

714

Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler… - Sayfa 8

Buğra, kaçmadı. Yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor.” yanıtını verdi.

814

Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler… - Sayfa 9

Billur Kalkavan ne kanseri?

Ihlamurlar Altında, Acayip Hikayeler ve Eyvah Babam gibi  pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Billur Kalkavan’ın 1.5 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

914

Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler… - Sayfa 10

Billur Kalkavan 2 Kasım 1962 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Abdülmecid’in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa’nın torunu olarak dünyaya geldi.

1014

Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler… - Sayfa 11

1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş’ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı.

1114

Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler… - Sayfa 12

Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi’nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD’de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi’nden psikoloji dersleri aldı.

1214

Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler… - Sayfa 13

1980’li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı.

1314

Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler… - Sayfa 14

Aynı yıl HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’
Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! “Buket Aydın olmuşsun”Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! “Buket Aydın olmuşsun”
Trabzonsporlu Batuhan Kör’ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı!Trabzonsporlu Batuhan Kör’ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı!
Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! “Su gibisin”Melisa Şenolsun bikinisiyle denizin ortasına sere serpe uzandı! “Su gibisin”
Yıldız futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin videosu gündeme bomba gibi düştü!Yıldız futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin videosu gündeme bomba gibi düştü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen Survivor itirafı! “Adayı silahlı adamlar bastığında…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülşen kalça dansıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kıyafetin diğer yarısı nerede ablam…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Berfu Yenenler tulumunu giyip pozunu verdi! “Buket Aydın olmuşsun”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aykut Elmas’tan Hakan Ural’a göndermeli skeç!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Partili isim Devlet Bahçeli’nin planını aktardı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mayıs enflasyonu ile ilgili korkutan iddia! ‘Aylık bazda artış…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’den akaryakıt fiyatlarına ilişkin öneri: ‘Benzin ve motorinin fiyatı 6 lira düşer’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selahattin Demirtaş, muhalefete veryansın etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pençe-Kilit operasyonundan acı haber!
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye genelinde kira fiyatları yüzde 150 arttı!Mayıs 30, 2022-10:38 am
Sıcaklıklar ayın zirvesine çıkacak!Mayıs 30, 2022-10:35 am
Altın fiyatları bugün ne kadar?Mayıs 30, 2022-10:06 am
Deprem mi oldu?Mayıs 30, 2022-10:03 am
29 MAYIS TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSUMayıs 30, 2022-9:57 am
Bugün toplu taşımalar ücretsiz mi? 29 MayısMayıs 29, 2022-1:31 pm
Deprem mi oldu? 27 MayısMayıs 27, 2022-10:01 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !