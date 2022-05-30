Billur Kalkavan 21 yaş küçük sevgilisi ile ilgili sessizliğini bozdu! Kanser olunca kaçtı dediler…

Kansere yakalandığı ortaya çıkan Billur Kalkavan kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile ilgili konuştu. Buğra Bahadırlı’nın kendisinden ayrılıp ayrılmadığı sorularını çok aldığını söyleyen Billur Kalkavan yaptığı açıklamada “Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı” dedi.