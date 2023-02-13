Beyaz Atlı Prenses

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta aynı gün ard arda meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem diğer çevre illerde de büyük bir yıkıma neden oldu.

Enkaz çalışmaları devam ederken bölgede bulunan halkımız ve ekiplerimiz artçı sarsıntılara rağmen arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yıkılan binaların mütahitlerini mi yoksa kendi kaderine terk edilen Hatay ve adıyaman’a neden bu kadar geç ulaştığınızı mı sorgulayacağız? Hatayın ilçesi olan Erzinde neden tek bir bina bile yıkılmadı ?

Bilinci şuur boşluğunda saatler sonra kurtarıldığında enkaz altında ölen kardeşi hakkında ” kardeşim hep uyur, o bazen uyuma taklidi yapar ” diyen çocuk ”Siz gelene kadar beyaz elbiseli bir abla ile konuştum,beni tok tuttu beni sıcak tuttu.” Saatler sonra kurtarıldığında avucundaki kuşu gösterip ”siz gelene kadar kuşumla konuştum.” Ü ç çocuğu enkaz altından kurtarılan babanın maddi imkanları yetersiz olduğu için ”özür dilerim.” diyerek çocuklarına karşı mahçup oluşu bu ülkenin diktatörlerinin nasıl imkanlar sağladığını gözler önüne sermektedir. Canımızın enkaz altında mı kalması gerekiyordu ? Ülkenin fenomenleri kendi arasında para toplarken siz ekrandan haberleri izleyip denetim ve asayiş sağlayamak için koltuk derdine ve siyasi meselelerinize düştünüz.

Bu şartlar altında bizim yönetilmeye ihtiyacımız yok !

Tarihte büyük yıkımlara neden olan Doğu Anadolu fay hattının kahramanmaraş,hatay ve adana illeri üzerinde bulunduğu binlerce hayatın canımızla beraber enkaz altında kaldığı bugün size sunulan onlarca belgelerin sorumluluğunu almak şimdi mi geldi aklınıza ? Bugün onikişubat her yıl kahramanmaraşın kurtuluşunun kutlandığı gün ülkede bayraklar yarıya indirilirken sosyal medyanın gücüyle dayanışma içerisinde tüm DUR ikazlarınıza rağmen tüm engellerinize rağmen Hataya giden yolların açık olduğunu depremin ilk günü orada olan komşumuzun,avukatımızın ve kendi imkanlarıyla Hataya nasıl ulaştıklarını elindeki dellileri kayıtları ne yapacaksınız ? Anayasanın 26. maddesinde bulunan hak ve özgürlüklerimizi twitter sistemini kapattıktan sonra farkedince aktif hale getirdiniz. Bu felaketin içerisinde hepimiz sessizliğimizi bozuyoruz.

Deprem felaketi boyunca tüm çabalarımızı sabote eden deprem bölgelerinde büyüyünce eğitilip ülkenin meydanlarında bombalar patlatan ırkı bu toplum kabul etmeyecek ! Yakında daha büyük felaketlere neden olacak bir yıkımın içerisinde

”O binalar yıkılırsa enkaz altında kalırsınız.” sözü kulaklarınızı çınalttı mı ? Şimdi soruyorum size sayın Bakan nerede kalacaktınız ?