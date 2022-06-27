Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’

Berdan Mardini ile evliyken Gökhan Göz ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Fatoş Yelliler son dönemde cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Berdan Mardani eski karısıyla ilgili yaptığı açıklamalarla şoke etti. Mardini iddiasında eski karısı tarafından defalarca kez aldatıldığını söyleyerek Fatoş Yelliler’in otel odalarında başka adamlarla olduğunu sözlerine ekledi.

Türkücü Berdan Mardini, iki çocuğunun annesi olan Fatoş Yelliler hakkında şoke eden sözler söyledi.

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Geçen yıl boşandığı eşi Fatoş Yelliler tarafından defalarca kez aldatıldığını iddia eden Berdan Mardini eski karısını yerden yere vurdu.

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“OTELDE ÇOCUKLARI BIRAKIP YAN ODADA…” Çocuklarının annelerini görmek istemediğini söyleyen Berdan Mardini, Sabah’tan Tuba Kalçık’a yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

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“’Çocuklarımla tatile gidiyorum’ diyor ama otelde bir odada evlatlarımı tek başına bırakıp, yan odada başka adamlarla buluşmuş, uyuşturucu almış.”

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“9 YIL ALDATILMIŞIM” Berdan Mardini aldatıldığını ise şu sözlerle anlattı:

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Beni defalarca aldattığını evlatlarım da biliyor. 10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım.

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Boşandıktan sonra evde eşyalarının arasından neler neler çıktı. Mektuplar, parfümlü tişörtler buldum. Sevgililik cüzdanı bile yapmış adamlarla.

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Evde dolmalar, börekler yapıp sevgililerine götürmüş. Böyle bir kadına çocuklarımı nasıl göstereyim? Zaten anneyi her gördüklerinde travma yaşıyor evlatlarım.

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Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İşte o karelerden bazıları…

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