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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’

Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’
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27 Haziran 2022 - 14:43

Berdan Mardini ile evliyken Gökhan Göz ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Fatoş Yelliler son dönemde cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Berdan Mardani eski karısıyla ilgili yaptığı açıklamalarla şoke etti. Mardini iddiasında eski karısı tarafından defalarca kez aldatıldığını söyleyerek Fatoş Yelliler’in otel odalarında başka adamlarla olduğunu sözlerine ekledi.

Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 1

Türkücü Berdan Mardini, iki çocuğunun annesi olan Fatoş Yelliler hakkında şoke eden sözler söyledi.

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 2

Geçen yıl boşandığı eşi Fatoş Yelliler tarafından defalarca kez aldatıldığını iddia eden Berdan Mardini eski karısını yerden yere vurdu.

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 3

“OTELDE ÇOCUKLARI BIRAKIP YAN ODADA…”

Çocuklarının annelerini görmek istemediğini söyleyen Berdan Mardini, Sabah’tan Tuba Kalçık’a yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 4

“’Çocuklarımla tatile gidiyorum’ diyor ama otelde bir odada evlatlarımı tek başına bırakıp, yan odada başka adamlarla buluşmuş, uyuşturucu almış.”

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 5

“9 YIL ALDATILMIŞIM”

Berdan Mardini aldatıldığını ise şu sözlerle anlattı:

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 6

Beni defalarca aldattığını evlatlarım da biliyor. 10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım.

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 7

Boşandıktan sonra evde eşyalarının arasından neler neler çıktı. Mektuplar, parfümlü tişörtler buldum. Sevgililik cüzdanı bile yapmış adamlarla.

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 8

Evde dolmalar, börekler yapıp sevgililerine götürmüş. Böyle bir kadına çocuklarımı nasıl göstereyim? Zaten anneyi her gördüklerinde travma yaşıyor evlatlarım.

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 9

Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

İşte o karelerden bazıları…

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 10

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 11

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 12

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 13

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 14

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 15

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 16

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 17

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 18

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 19

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 20

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 21

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Berdan Mardini eski karısı Fatoş Yelliler’i yerden yere vurdu! ‘Otel odasında başka adamlarla…’ - Sayfa 22

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