Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı!

Düğün hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç nişanlandı. Ailelerinin ve yakın dostları ünlü çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Nişan töreninden ilk fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti aşk hayatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

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İlişkilerinde kısa bir ayrılık yaşayan çift şimdilerde düğün hazırlıkları yapıyor.

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14 Şubat’ta evlilik teklifi alan Özdemir, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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Mutlu birliktelikleri uzun zamandır süren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir şimdi de evlilik için ilk adımı attı…

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Oğuzhan Koç yaz sonunda evleneceği Demet Özdemir’i ailesinden istedi.

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Ailelerin ve yakın arkadaşların katıldığı törende nişan yüzükleri takıldı.

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Demet Özdemir, kahvelerin içilmesinin ardından yüzük merasimi için ise pembe renkli saten bir kıyafet tercih etti.

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TUZLU KAHVE İÇTİ Demet Özdemir’in hazırladığı tuzlu kahveyi alan Oğuzhan Koç, istemeye katılan İbrahim Büyükak’ın “Panzehri de geliyor bekle” deyince, kahkahayı bastı.

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Hayranları, ünlü çifte sosyal medya üzerinden tebrik mesajları gönderdi.

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“ÇOK MUTLU OLUN” Nişana katılan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti de Özdemir ve Koç ile çekilen fotoğrafı “Çok mutlu olun” notuyla paylaştı.

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