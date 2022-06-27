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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı!
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27 Haziran 2022 - 14:40

Düğün hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç nişanlandı. Ailelerinin ve yakın dostları ünlü çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Nişan töreninden ilk fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törenden ilk fotoğraflar… - Sayfa 1

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti aşk hayatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törenden ilk fotoğraflar… - Sayfa 2

İlişkilerinde kısa bir ayrılık yaşayan çift şimdilerde düğün hazırlıkları yapıyor.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törenden ilk fotoğraflar… - Sayfa 3

14 Şubat’ta evlilik teklifi alan Özdemir, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törenden ilk fotoğraflar… - Sayfa 4

Mutlu birliktelikleri uzun zamandır süren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir şimdi de evlilik için ilk adımı attı…

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törenden ilk fotoğraflar… - Sayfa 5

Oğuzhan Koç yaz sonunda evleneceği Demet Özdemir’i ailesinden istedi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törenden ilk fotoğraflar… - Sayfa 6

Ailelerin ve yakın arkadaşların katıldığı törende nişan yüzükleri takıldı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törenden ilk fotoğraflar… - Sayfa 7

Demet Özdemir, kahvelerin içilmesinin ardından yüzük merasimi için ise pembe renkli saten bir kıyafet tercih etti.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törenden ilk fotoğraflar… - Sayfa 8

TUZLU KAHVE İÇTİ

Demet Özdemir’in hazırladığı tuzlu kahveyi alan Oğuzhan Koç, istemeye katılan İbrahim Büyükak’ın “Panzehri de geliyor bekle” deyince, kahkahayı bastı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törenden ilk fotoğraflar… - Sayfa 9

Hayranları, ünlü çifte sosyal medya üzerinden tebrik mesajları gönderdi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törenden ilk fotoğraflar… - Sayfa 10

“ÇOK MUTLU OLUN”

Nişana katılan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti de Özdemir ve Koç ile çekilen fotoğrafı “Çok mutlu olun” notuyla paylaştı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törenden ilk fotoğraflar… - Sayfa 11

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törenden ilk fotoğraflar… - Sayfa 12

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törenden ilk fotoğraflar… - Sayfa 13

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törenden ilk fotoğraflar… - Sayfa 14

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törenden ilk fotoğraflar… - Sayfa 15

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törenden ilk fotoğraflar… - Sayfa 16

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı! İşte törenden ilk fotoğraflar… - Sayfa 17

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