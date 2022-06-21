son hali herkesi şaşırttı

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu tatil için Bodrum’a gitti. Arkadaşlarıyla birlikte plajda görüntülenen Talu bikinili objektiflere yakalandı. Talu’nun keyifsiz halleri ise dikkat çekti.

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu da Bodrum’da tatil yapıyor. Habertürk’te yer alan habere göre; 3 Eylül’de 18 yaşına basan Talu, önceki gün Gümbet’teki bir otelin plajında görüntülendi.