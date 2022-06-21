Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

son hali herkesi şaşırttı

son hali herkesi şaşırttı
2 views
21 Haziran 2022 - 14:53

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu tatil için Bodrum’a gitti. Arkadaşlarıyla birlikte plajda görüntülenen Talu bikinili objektiflere yakalandı. Talu’nun keyifsiz halleri ise dikkat çekti.

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 1

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu da Bodrum’da tatil yapıyor. Habertürk’te yer alan habere göre; 3 Eylül’de 18 yaşına basan Talu, önceki gün Gümbet’teki bir otelin plajında görüntülendi.

126

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 2

PLAJA İNDİ ANCAK DENİZE GİRMEDİ
Arkadaş grubuyla tatil yapan Derin Talu, mavi renkli leopar desenli bikinisiyle dikkat çekti. Bir süre dostlarıyla plajda sohbet eden Talu, denize girmeyi tercih etmedi.

226

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 3

Talu’nun keyifsiz hali ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya paylaşımlarıyla ağızları açık bırakan Talu’nun bu görüntüsü şaşkınlık yarattı.

326

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 4
426

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 5
526

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 6
626

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 7
726

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 8
826

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 9
926

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 10
1026

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 11
1126

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 12
1226

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 13
1326

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 14
1426

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 15
1526

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 16
1626

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 17
1726

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 18
1826

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 19
1926

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 20
2026

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 21
2126

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 22
2226

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 23
2326

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 24
2426

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 25
2526

Derin Talu, leopar desenli bikinisiyle plaja indi! Son hali, Instagram pozlarını mumla arattı - Sayfa 26

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
tatılses oğlu fena patladı kimse benim anneme kara yılan diyemeztatılses oğlu fena patladı kimse benim anneme kara yılan diyemez
Mehmet Ali Erbil’in 8 yıl 10 aya kadar hapsi istendiMehmet Ali Erbil’in 8 yıl 10 aya kadar hapsi istendi
90’lara Işık Seli90’lara Işık Seli
AYDAN ŞENER KOMEDİ YAPMAK İSTİYORUMAYDAN ŞENER KOMEDİ YAPMAK İSTİYORUM
CAHİDE ALAÇATI’DA KENAN DOĞULU RÜZGARI..CAHİDE ALAÇATI’DA KENAN DOĞULU RÜZGARI..
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prens Selman’ın Erdoğan’a Vereceği Sır Dosya
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zam Yağmuru Devam Ediyor! Elazığ’da Ekmek Ve Ulaşıma Zam
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’de çok konuşulacak Mesut Özil sözleri! ‘Hiçbir talepte bulunmadan sözleşmeni feshet’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pınar Gültekin kararına ‘Hakim Bey’li tepki! ‘Bu kız sizin kızınız olsaydı…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yavaş’tan Ankara’yı vuran selle ilgili açıklama: Yıllarca ihmal edilmiş bölgeler var!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca’dan büyük sürpriz!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
son hali herkesi şaşırttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
bahçeli şimdi cem yılmaz taktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
tatılses oğlu fena patladı kimse benim anneme kara yılan diyemez
SON DAKİKA HABERLERİ
Zam Yağmuru Devam Ediyor! Elazığ’da Ekmek Ve Ulaşıma ZamHaziran 21, 2022-3:38 pm
Van’da 4.0 büyüklüğünde depremHaziran 21, 2022-2:40 pm
En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 21 HaziranHaziran 21, 2022-10:06 am
Uzmanlardan tercih öncesi uyarı: Rekabet artacak, iyi karar verinHaziran 21, 2022-9:51 am
Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara dahil 32 kente sarı uyarıHaziran 21, 2022-9:48 am
YKS’de şimdi sonuç heyecanıHaziran 20, 2022-8:58 am
MSB duyurdu! Terör örgütü PKK’ya Pençe-Kilit darbesiHaziran 18, 2022-11:59 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !