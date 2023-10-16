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Bella Hadid’den İsrailli bakana tepki

Bella Hadid’den İsrailli bakana tepki
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Ekim 2023 - 16:10

Filistinlilere karşı ırkçı söylemleri ve kışkırtıcı eylemleriyle tanınan İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, yine çok ses getiren ve tepki çeken bir açıklama yaptı. Ben-Gvir, Yahudilerin hareket özgürlüğünün Filistinlilerin özgürlüğünden daha önemli olduğunu iddia etti. Bu sözlerine tepki gösterenlerden biri de Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid oldu.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Filistinlilere yönelik, “Benim, eşimin ve çocuklarımın Batı Şeria’da hareket özgürlüğü Araplardan daha fazla. Üzgünüm bu bir gerçek bu” sözleri büyük tepki topladı. İlk tepki gösterenlerden biri Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid’di.

Bella Hadid'den İsrailli bakana tepki - 2

Hadid sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Hiçbir yerde, hiçbir zamanda, özellikle de 2023’te, bir can diğerinden daha değerli olmamalı. Özellikle etnik kökeni, kültürü veya tamamen nefret sebebiyle” ifadelerine yer verdi.

Bella Hadid'den İsrailli bakana tepki - 3

Ben-Gvir’in ünlü top modele yanıtı gecikmedi. İsrailli bakan, Bella Hadid’i İsrail düşmanı olarak niteledi. Hadid’in kendisini dünyaya ırkçı ve karanlık birisi olarak göstermeye çalıştığını iddia etti. Ünlü top modeli Batı Şeria’da yaşadığı Yahudi yerleşim yerine davet eden İsrailli bakan, “Karımın ve çocuklarımın her gün teröristlerden nasıl tehditler aldıklarını görmeni istiyorum. Sözlerimin arkasındayım, özür dilemeyeceğim” dedi.

Bella Hadid'den İsrailli bakana tepki - 4

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Ben Gvir’in sözlerini ırkçı olarak niteleyerek kınadı.

ABD Dışişleri Bakakanlığından da kınama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “ABD, Bakan Ben-Gvir’in Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin hareket özgürlüğüne ilişkin kışkırtıcı yorumlarını şiddetle kınıyor” ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği de Ben-Gvir’in Filistinlilere yönelik ırkçı sözlerini kınadığını duyurdu.

Bella Hadid'den İsrailli bakana tepki - 5

Filistin asıllı Müslüman bir babanın kızı olan ünlü ABD’li model, geçen yıl verdiği bir röportajda, Filistin’i desteklediği için pek çok markanın kendisiyle çalışmadığını ve arkadaşlarının kendisiyle görüşmeyi bıraktığını paylaşmıştı. İsrail ve Filistin ilişkileri hakkında da sık sık paylaşım yapan Hadid, “Benimle çalışmayı bırakan pek çok marka oldu. Birçok arkadaşım bana sırtını döndü” demişti.

Bella Hadid'den İsrailli bakana tepki - 6

“Yedi yıl boyunca her cuma oturup yemek yediğim arkadaşlarım beni artık evine almıyor” açıklamasında bulunan 26 yaşındaki model, paylaşımları konusunda hiçbir korkusunun olmadığını söylemişti.

“14 yaşındayken elime çiçeklerle ‘Filistin’e Özgürlük’ yazmıştım. Bana isim taktılar ve başkaları için nefret besleyen biri gibi yansıtıldım” diyen model, Filistinli babası Mohamed Hadid ile birlikte “Müslüman kültürü” içinde büyüme fırsatı bulamadığı için üzgün olduğunu söylemişti.

Bella Hadid, annesi Yolanda Hadid’in babası Mohamed Hadid’den boşandıktan sonra kendisini Kaliforniya’ya götürmesiyle ailesinin Filistinli olan tarafından koptuğunu ifade etmişti.

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