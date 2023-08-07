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Barcelona’da İlkay Gündoğan krizi: Yollar ayrılabilir

Barcelona’da İlkay Gündoğan krizi: Yollar ayrılabilir
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Ağustos 2023 - 17:19

Barcelona, Manchester City’den kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan ile finansal problemlerden dolayı yollarını ayırabilir.

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