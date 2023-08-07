Yargıtay’da süren kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında giren HDP’nin olağanüstü kongresi 27 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.
Hakkındaki kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında giren
HDP’de olağanüstü kongre tarihi belli oldu.
HDP Parti Meclisi (PM), Eş Genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında partinin Ankara’daki genel merkezinde olağanüstü kongre gündemiyle toplandı.
Toplantıda olağanüstü kongre tarihi 27 Ağustos olarak belirlendi.