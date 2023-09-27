İmamoğlu korkutan haritayı paylaşıp çağrı yaptı: Ne yazık ki rekor düzeyde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından kuraklıkla ilgili Türkiye haritasını paylaşarak halka çağrıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Harita paylaşarak kuraklığa dikkat çeken İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“REKOR DÜZEYDE”

“Bu bir tasarruf ve israfa son verme çağrısıdır.

Elimizdeki veriye göre İstanbul en kurak dönemlerinden birini yaşarken su tüketimi de ne yazık ki rekor düzeyde.

Günlük kullanım 3.5 milyon metreküp düzeyinde. Her bir vatandaşımıza sorumluluk düşüyor.”