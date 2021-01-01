Bakan Varank’tan Yerli Aşı Müjdesi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “(Burundan uygulanan aşı) ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin altyapı, bilimsel beceri ve akademik tecrübelerinin katkılarıyla Türkiye’nin ilk intranazal yerli aşı geliştirme çalışması şu anda hızla devam ediyor” diyerek intranazal aşının nisan ayında insanlı denemelere başlamış olacağını söyledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “(Burundan uygulanan aşı) ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin altyapı, bilimsel beceri ve akademik tecrübelerinin katkılarıyla Türkiye’nin ilk intranazal yerli aşı geliştirme çalışması şu anda hızla devam ediyor” diyerek intranazal aşının nisan ayında insanlı denemelere başlamış olacağını söyledi.

Varank, “(Intranazal yerli aşı adayı) Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz” dedi.