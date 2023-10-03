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Mehmet Şimşek’in danışmanı da çift maaşlı çıktı!

Mehmet Şimşek’in danışmanı da çift maaşlı çıktı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ekim 2023 - 10:15

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Basın Danışmanı Sibel Tokgöz’ün çift maaşlı olduğu ortaya çıktı.

Çift maaş alan isimlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, son olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Basın Danışmanı Sibel Tokgöz’ün çift maaşlı olduğu ortaya çıktı.

Tokgöz, Mehmet Şimşek’in basın danışmanlığı görevinin yanında, “Borsa İstanbul, Takas İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği” tarafından kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) yönetim kurulu üyesi. Tokgöz’ün danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden aldığı maaşın yaklaşık 200 bin TL olduğu tahmin ediliyor.

Sibel Tokgöz’ün MKK’nin internet sitesinde yer alan biyografisi de dikkat çekti. 2008’de bakanlık basın danışmanlığına başlayan Tokgöz, bugüne kadar bu görevinin yanında kendi alanıyla hiçbir ilgisi olmayan elektrik üretiminden denizcilik işletmelerine kadar çok farklı kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Tokgöz, 2009-2013 döneminde Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., 2013-2015 döneminde Türkiye Denizcilik işletmeleri A.Ş., 2015-2018 döneminde de Ziraat Teknoloji A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak atandığı için yıllardır çift maaşlar alıyor.

Ayrıca Tokgöz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in basın danışmanı olduğu halde Merkez Bankası’nın basın birimiyle de ilgileniyor.

“ŞAHSIMA ÖZEL DEĞİL”

BirGün’ün ulaştığı Sibel Tokgöz çift maaş aldığı kabul ederek şu açıklamayı yaptı: “200 bin TL abartılı bir rakam. Yönetim kurulu üyeliği yaptığım şirketlerde iletişimle alakalı fikirlerimiz soruluyor ve oralarda güzel işlere de imza atıyoruz. Yaptıkları işlerin kamuoyuna yansıması ve alacakları kararların yansımasının nasıl olacağı ile alakalı fikirlerimiz soruluyor. 2008’den beri şirketlerde görev alıyorum. Bu (çift maaş) sadece benim şahsıma özel değil.”

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