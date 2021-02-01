Bakan Nebati’nin FETÖ’den Sonra SADAT Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin Pensilvanya’da FETÖ lideri Gülen ile çektirdiği fotoğraf, Berat Albayrak’a yakın olması, doktora tezini AKP üzerine yazması oldukça gündem konusu olmuştu. Şimdi ise Nebati’yi yeniden gündeme getirecek bir fotoğraf ortaya çıktı.

Odatv’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre SADAT’ın strateji merkezi olan Adalet Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM)’ın kuruluş nedeni SADAT Başkanı Adnan Tanrıverdi ve arkadaşlarının inandığı ASRİKA projesiydi.

ASKİRA PROJESİ NEDİR?

ASRİKA projesi, SADAT başkanı Adnan Tanrıverdi’nin “28 Şubat’tan 15 Temmuz’a” isimli kitabında şu şekilde açıklanıyor:

“Halkın çoğunluğu Müslüman olan 60 devletin 28’i Asya, 28’i Afrika ve 4’ü Avrupa kıtalarında yer almaktadır. Avrasya ve Kuzey Atlantik ittifakı İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmediği gibi, ihtilafların, çatışmaların ve iç savaşların asıl sebebi haline gelmiştir. Bu sebeple, İslam dünyasının Asya-Afrika coğrafyası “ASRİKA” mihverinde yeni bir ittifakın içine girmesi zaruret haline gelmiştir.”

Tanrıverdi, 28’i Asya, 28’i Afrika’da olan müslüman ülkelerinin ittifak kurmasını sağlayacak ASRİKA projesinin kurucu başkanlığını üstleniyor. ASSAM ise 2017 yılından bu yana her yıl “ASRİKA Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongreleri” düzenliyor. Kongrelerde, ASRİKA’nın temel amaçları, anayasa taslakları ortaya çıkarılıyor.

YENİ BAKAN NEBATİ ASRİKA’YI DESTEKLİYORDU

Yeni bakan Nebati, SADAT’ın strateji merkezi olan ASSAM’ın düzenlediği bu kongrelerin müdavimlerindendi.

Hatta üçüncü ASRİKA Kongresi’nin açılış konuşmasını Nebati yaptı. Konuşmasında Adnan Tanrıverdi’ye övgüler düzerek bu kongreye desteklerini açıkladı.

Yani yeni bakan; resmi dili Arapça, bayrağı, kırmızı-yeşil zemin üzerine beyaz ay ve milli devlet sayısı kadar yıldız, başkenti İstanbul/Türkiye, hukuku şeriat olan bir ASRİKA İslam Devletler Birliği’nin kurulmasını destekliyordu.

MEHDİ GELECEK TOPLANTISI

Üçüncü ASRİKA Kongresi’ne Adnan Tanrıverdi ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı unvanının yanında Cumhurbaşkanı Askeri Danışmanı sıfatıyla da katılıyordu. Tanrıverdi, “Mehdi’nin geleceği gün için hazırlık yapıyoruz” ifadelerini de bu kongrede kullandı.

Tanrıverdi’nin “Mehdi’nin geleceği gün için hazırlık yapıyoruz” ifadelerini kullandığı gün de Nebati orada olduğu belirtildi.