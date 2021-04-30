Bakan Koca’dan ‘Boşa Giden Aşı’ Açıklaması

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların boşa gittiği iddiaları hakkında, “Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Aşının israfı söz konusu değildir” açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmaya gitmeyenlerin aşılarının ziyan olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, “Aşının israfı söz konusu değildir” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter’dan “ziyan olan aşılar” iddiası hakkında açıklama yaptı.

Bakan Koca, “Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir” dedi.