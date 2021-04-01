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Acun Ilıcalı’ya Büyük Şok

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Acun Ilıcalı’ya Büyük Şok
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02 Nisan 2021 - 10:37
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Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin MNG Yayıncılık ile Acun Medya Prodüksiyon şirketine açtığı tazminat davasına ilişkin bilirkişi raporu geldi.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 10 eserinin ‘O Ses Türkiye‘ ve ‘O Ses Türkiye Çocuklar‘ adlı şarkı yarışması programlarında izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle MNG Yayıncılık ile Acun Medya Prodüksiyon şirketine açtığı davada bilirkişi raporu geldi.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 10 eserinin “O Ses Türkiye” ve “O Ses Türkiye Çocuklar” adlı şarkı yarışması programlarında izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle MNG Yayıncılık ile Acun Medya Prodüksiyon şirketine açtığı 10 bin liralık tazminat davasına bilirkişi raporu geldi.

Mahkeme ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi

Bilirkişi raporunda haklı bulunan Kaan Tangöze’ye 165 bin lira ödenmesi gerektiği belirtildi. Davalı avukatları bilirkişi raporuna itiraz ederken, mahkeme ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları yer aldı.

65 bin TL ödenmesi gerektiği belirtildi

Hakim, bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını açıkladı. Bilirkişi raporunda izinsiz kullanımdan dolayı tazminat tutarının yükseltilerek ünlü sanatçıya 165 bin TL ödenmesi gerektiği belirtildi. Davacı Tangöze’nin avukatı Eylem Akkayalı bilirkişi raporunun da dikkate alınarak, davanın karara bağlanmasını talep etti.

Rapora karşı itiraz ediyoruz

Davalıların avukatı Esra Güçbilmez  de, “Rapora karşı itiraz ediyoruz. Raporda belirlenen ücret, emsal raporlarda görüleceği üzere fahiş düzeyde belirlenmiştir. Yeni bir rapor alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Davalı avukatın yeni bilirkişi raporunun alınması talebini reddeden mahkeme, ek rapor alınması için duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Kaan Tangöze’nin Avukatı Eylem Akkayalı, “Senden Daha Güzel”, “Oje”, “Bu Akşam”, “Köprü Altı”, “Ah”, “Seni Kendime Sakladım”, “Haberin Yok Ölüyorum”, “Bekle Dedi Gitti”, “Melankoli”, “Belki Alışman Lazım” isimli şarkılarının “O Ses Türkiye” ve “O Ses Türkiye Çocuklar” programında izinsiz olarak birçok defa kullanıldığı iddiasıyla, MNG Yayıncılık ile Acun Medya Prodüksiyon şirketine 2018 yılında 5 bin TL maddi, 5 bin TL ise manevi tazminat davası açmıştı.

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