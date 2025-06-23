GÜLBEN ERGEN’DEN BAKANA SERT TEPKİ: “BİZİ Mİ KASTEDİYORSUNUZ?”

Gülben Ergen’den Sağlık Bakanı’na Tepki: “Suyumuz Isınır Derken Bizi mi Kastediyorsunuz?”

Sanatçı Gülben Ergen, Sağlık Bakanı’nın kamuoyunda geniş yankı uyandıran “suyumuz ısınır” açıklamasına sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Gülben Ergen, bu ifadenin halk arasında endişe yarattığını ve açıklamanın muğlak olduğunu belirterek eleştirilerini dile getirdi.

Belirsiz Açıklama, Sosyal Medyada Tepki Çekti

Gülben Ergen, resmi X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Suyumuz ısınır diye bizi mi kastediyorsunuz? Bu tür belirsiz cümlelerle halk korkutulamaz.”

Ergen, açıklamanın halkta gereksiz panik yarattığını ve bu tür ifadelerin daha açık ve net verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Toplumu Endişeye Sürüklemeyin”

Gülben Ergen ayrıca, bu tarz cümlelerin kamuoyuna doğru bilgi vermediğini, aksine toplumda huzursuzluk yarattığını ifade etti. Ünlü sanatçının açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı da benzer görüşleri paylaştı.