Bahçeli’den Dilan Polat ve Terim Fonu yorumu: Şaibeli soytarılar

MHP lideri Devlet Bahçeli, futbol camiasındaki vurgundan Dilan Polat’a ve TikTok’taki skandal görüntülere dek birçok konuda çok sert konuştu. “Fon ve finans oyunları, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar” diyerek mesajlar veren Bahçeli ayrıca CHP lideri Özgür Özel’e de yüklendi.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM grup toplantısında Devlet Bahçeli Türkiye’nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli’nin gündeminde futbol dünyasına bomba gibi düşen dolandırıcılık vakası vardı. Banka müdürü Seçil Erzan için “sahtekar bankacı” diyen Bahçeli’nin Dilan Polat göndermesi de dikkat çekti.
Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
TEK ÇARE CUMHUR İTTİFAKI
Cumhuriyet’in yeni yüzyılında tam beş yıldır mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak amacıyla insanüstü bir gayretle çalışıyor, çabalıyor ve hazırlık yapıyoruz. Milletimizi aydınlık iddiasıyla karanlığa çekmek isteyenlerin ipliğini pazara çıkarmak için sabırsızlanıyoruz. Bağımlı vicdanlarıyla, esir kafalarıyla, çerçöp siyasetleriyle Türkiye’nin önünü kesmek isteyen siyaset kofluğunu mahalli idarelerden silip atmak hedefiyle yanıp tutuşuyoruz. Cumhurun 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde tezahür eden başarısına yeni bir halka eklemek istiyoruz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında denge, uyum ve insicam olmasını amaçlıyoruz.
SÖZDE VE BÖLÜCÜ BİR SANATÇI
Aziz milletimizin tüm değer, miras ve yöresel güzellikleri başımızın tacı, kalbimizin tahtıdır. Hiç kimseyi ayırmadık, ayırmayacağız. Hiç kimseyi yabancı görmedik, asla da görmeyeceğiz. Türk milleti onuruna düşkün bir millettir. Sözde ve bölücü bir sanatçının hürmetle elini öpüp ardından “onurum, gururum” diyen CHP Genel Başkanı’na hatırlatırım ki, bizim onurumuz da, gururumuz da Türk milletidir ve ona mensubiyet duygusuna sahip herkestir. Bizim anlayışımıza göre herkes eşittir Türkiye’dir. Bir muamma, bir muvazaa, bir muazzep, bir mugalata olan CHP Genel Başkanı’nın; “Türkiye’de herkes eşittir, fakat Kürtler daha az eşittir” açıklaması bölücü lügatin, terör üslubunun tıpkısının aynısıyla yansımasıdır. Kürt kökenli kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu söylemek hakikate alenen kıymak ve kast etmektir. Bu soysuz iddia tümüyle bühtandır. Bu sefil iddia devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kesif bir saldırıdır ve suçtur.
KÜRT KÖKENLİ KARDEŞLERİM BAYAĞI TAKTİKLERE ALDANMAZ
Kürt kökenli kardeşlerim eşit hak ve hukuka sahip vatandaşlarımızdır ve bizim can beraberimizdir. Hangi Kürt kökenli kardeşim herhangi bir imkandan bugüne kadar mahrum kalmıştır? Cumhuriyetin fırsat eşitliğini yok saymak mümkün müdür? Vatandaşlara her kapı açık değil midir? Kürt kökenli kardeşlerim kaymakam, vali, bakan, meclis başkanı ve hatta cumhurbaşkanı olmadılar mı? Dahası CHP’ye genel başkan olarak toplum önüne çıkmadılar mı? Bir insanın etnik kökeni sebebiyle ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesi, tarihimizin hiçbir döneminde görülmeyen bir alçalma halidir. Yerel seçimler öncesinde CHP’nin acemi genel başkanı sözüm ona HEDEP’i tava getirmek emeliyle gemiyi azıya almıştır. Atlas Okyanusu’ndaki Porto Riko Çukuru kadar derin art niyetlilik içindeler. Kürt kökenli kardeşlerim bayağı taktiklere aldanmaz. CHP Genel Başkanı’na tavsiyem, ya HEDEP’i içlerine almaları, ya da HEDEP’e katılmalarıdır. HEDEP demek CHP demektir. CHP Genel Başkanı kulağını Kandil’e verdiği sürece hüsrandan kurtulamayacaktır.
BİR SİYASETÇİNİN ÖZÜ, SÖZÜNE KEFİL OLMALIDIR
Bir teröristin, bir bölücünün insan haklarından, hukuk ilkelerinden bahsetmesi, bal gibi kavramların ve kelimelerin infazıdır. Türkiye uzun bir süredir böylesi bir tahakküm altındadır. Bu hazin ve içler acısı gerçek, siyaset eve siyasetçiye güveni tahrip etmektedir. Buna kimsenin hakkı yoktur. Millet birliğini bozan, yalnızca dilde, inançta farklılaşma değil, nasıl yönetileceği konusunda yaşanan tereddütlerdir. Bizden beklenen fonksiyonlardan biri her sorun ve beklentiye isabetli cevaplar üretmektir. Makam ve koltuk ihtirasının tutsağı olanlar suç örgütüne dönüş yapabilmektedir. Bir siyasetçinin özü, sözüne kefil olmalıdır.
TİKTOK REZALETİ SALGIN GİBİ YAYILMAKTADIR
Daha çok faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, doymamış kursakların tahrikleriyle milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar, gerçekten de milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır. Tiktok rezaleti ise salgın gibi yayılmaktadır.
PASLI MÜHÜRÜ SÖKÜP ATACAĞIZ
CHP Genel Başkanı demiş ki, “Ekrem Bey İstanbul’a mühürlü, ben CHP’nin başarısına mühürlüyüm”. Biz o paslı mühürü inşallah söküp atacağız. Tahriklere, aşağılamaya, dış güçlerin etki ajanlarına sonuna kadar direnip Türkiye’mizi savunacağız. Hedefimiz, dağlarında teröristlerin, meydanlarında bölücülerin cirit atmadığı, yoksulluk, açlık ve sefaletin Türk millet için kader olmadığı, kanunsuzluğun kol gezmediği, etnik köken, dil ve din farklılıklarına bakılmaksızın bütün evlatlarımızın huzur ve güven içinde yaşayacağı bir Türkiye’dir. MHP ve Cumhur İttifakı bu göreve yine taliptir. Bunu gerçekleştirmek için 31 Mart’ta seferberlik ruhuyla sahadadır.