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Bahçeli’den Dilan Polat ve Terim Fonu yorumu: Şaibeli soytarılar

Bahçeli’den Dilan Polat ve Terim Fonu yorumu: Şaibeli soytarılar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Kasım 2023 - 12:56

MHP lideri Devlet Bahçeli, futbol camiasındaki vurgundan Dilan Polat’a ve TikTok’taki skandal görüntülere dek birçok konuda çok sert konuştu. “Fon ve finans oyunları, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar” diyerek mesajlar veren Bahçeli ayrıca CHP lideri Özgür Özel’e de yüklendi.

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