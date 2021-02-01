Bakan Gül’den savcı için inceleme izni

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Adalet Bakanı Gül, Osmaniye’de kendisini muayene etmeyen doktor hakkında gözaltı talimatı verdiği ileri sürülen savcı M.B. hakkında HSK’ye inceleme izni verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) Osmaniye’de kendisini muayene etmeyen doktorla tartıştığı ileri sürülen Cumhuriyet savcısı M.B. hakkında inceleme izni verdi.

Bakan Gül’ün HSK Başkanı sıfatıyla, olayın tüm yönleriyle araştırılması için verdiği inceleme izni kapsamında HSK Birinci Dairesince savcı M.B. hakkında inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

RAPOR HAZIRLANACAK

Olayın detaylı olarak araştırılacağı incelemeyle savcının kusurunun olup olmadığı ele alınacak, müfettiş raporunun ardından M.B. hakkında karar verilecek.

MUAYENE ETMEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde yaşandı. Hastaneye giden Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. iddiaya göre, doktor Gökhan Günel’in odasına girip muayene olmak istedi. Ancak Günel başka hastasının olduğunu söyleyince tartışma çıktı. Daha sonra doktor Günel ifadeye çağrıldı.

Savcının, muayene olamadığı için Günel hakkında gözaltı emri verdiği iddia edildi. Tepki toplayan olaya ilişkin resmi açıklama, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne’den geldi.

Tekne, “Nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Aynı gün ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.