AYM kararı: İşveren WhatsApp mesajını okuyup işten çıkaramaz
Anayasa Mahkemesi (AYM) işyeri bilgisayarından kullanılan WhatsApp uygulaması ile ilgili önemli bir karara imza attı.
AYM, Ordu’da bir devlet hastanesinde bilgi işlem sorumlusu olarak görev yapan özel şirket çalışanı S.A.’nın, WhatsApp yazışmaları nedeniyle işine son verilmesi üzerine hak ihlali ve yeniden yargılama kararı verdi. AYM, “Özel hayata saygı hakkı” ile “Haberleşme hürriyetinin” ihlal edildiğine hükmederek yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın Ordu İş Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.