Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AYM kararı: İşveren WhatsApp mesajını okuyup işten çıkaramaz

AYM kararı: İşveren WhatsApp mesajını okuyup işten çıkaramaz
2 views
12 Şubat 2022 - 9:22

AYM kararı: İşveren WhatsApp mesajını okuyup işten çıkaramaz

AYM kararı: İşveren WhatsApp mesajını okuyup işten çıkaramaz

Anayasa Mahkemesi (AYM) işyeri bilgisayarından kullanılan WhatsApp uygulaması ile ilgili önemli bir karara imza attı.

AYM, Ordu’da bir devlet hastanesinde bilgi işlem sorumlusu olarak görev yapan özel şirket çalışanı S.A.’nın, WhatsApp yazışmaları nedeniyle işine son verilmesi üzerine hak ihlali ve yeniden yargılama kararı verdi. AYM, “Özel hayata saygı hakkı” ile “Haberleşme hürriyetinin” ihlal edildiğine hükmederek yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın Ordu İş Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattıGülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı
Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozMasumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz
Tansiyon çok yüksek… Biden: Ukrayna’ya girersek dünya savaşı çıkarTansiyon çok yüksek… Biden: Ukrayna’ya girersek dünya savaşı çıkar
Burak Yılmaz Beşiktaş’a dönebilirBurak Yılmaz Beşiktaş’a dönebilir
Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! ‘Kendini yer altına attı…’Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! ‘Kendini yer altına attı…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Araplar, Genç Türk Modacıyı Kaptılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uzmanlardan Açıklama : Akaryakıt Zamlarına Hazırlıklı Olun!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya Ukrayna Savaşı için Kritik İddia! 16 Şubatta Bombardıman Başlıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tansiyon çok yüksek… Biden: Ukrayna’ya girersek dünya savaşı çıkar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burak Yılmaz Beşiktaş’a dönebilir
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! ‘Kendini yer altına attı…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AYM kararı: İşveren WhatsApp mesajını okuyup işten çıkaramaz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın Korumalarına Mahkemeden Kötü Haber
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’li İsimden Zamlara Tepki: Usul Usul Kilitliyorlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan Ayrılıyor mu? Ünlü Çiftten Kötü Haber
SON DAKİKA HABERLERİ
Halil Falyalı Cinayetine İstanbul’da 3 GözaltıŞubat 10, 2022-2:57 pm
Altın evden böyle çıkacakŞubat 10, 2022-9:38 am
Corona virüse karşı burun spreyi!Şubat 9, 2022-5:44 pm
Nebati Londra’ya Sabit Döviz Kuru için Söz VermişŞubat 9, 2022-5:32 pm
Elektrik Faturaları için 3 Düzenleme FormülüŞubat 9, 2022-5:29 pm
Uludağ’da Aleyna Tilki fırtınası estiŞubat 9, 2022-3:06 pm
Migros Deposunda İş Bırakan 150 İşçi Gözaltına AlındıŞubat 9, 2022-2:46 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Alemin Kıralı’nın Oben’i kış günü bikinili pozunu paylaştı! Dua Lipa’ya benzetilmişti…
Rekorların kadını güzelliğiyle büyülüyor
Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz
Gülşen için ‘Striptiz kıyafeti gibi’ demişti! Seren Serengil’in derin dekoltesi tartışma yarattı

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !