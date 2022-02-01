AYM kararı: İşveren WhatsApp mesajını okuyup işten çıkaramaz

AYM kararı: İşveren WhatsApp mesajını okuyup işten çıkaramaz

Anayasa Mahkemesi (AYM) işyeri bilgisayarından kullanılan WhatsApp uygulaması ile ilgili önemli bir karara imza attı.