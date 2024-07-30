Trump, suikaste uğradığı Pensilvanya’da yeniden miting düzenleyecek

Donald Trump, Amerikan Fox News kanalına konuştu. Kendisine suikast girişiminin düzenlendiği Butler kentindeki mitingini tamamlayacağını duyurdu.

“HARRIS’İ YENMEK BIDEN’I YENMEKTEN DAHA KOLAY OLACAK”

Trump, “Bence sembolik olarak önemli. Akıl sağlığı ya da başka sorunları olan biri tarafından durdurulmamalıyız.” dedi. Trump, Demokratların kasım seçimleri için aday adayı Kamala Harris’le de televizyon tartışmasına çıkacağını açıkladı. Bir kez daha Harris’i yenmenin adaylıktan çekilen başkan Joe Biden’ı yenmekten daha kolay olacağını savundu.

Harris’in seçmen nezdinde Biden kadar tabanının olmadığını aktardı.

Eski Amerikan Başkanı, Olimpiyatların açılış töreninde son akşam yemeği tablosunun canlandırılmasını iğrenç olarak niteledi.