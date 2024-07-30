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Trump, suikaste uğradığı Pensilvanya’da yeniden miting düzenleyecek

Trump, suikaste uğradığı Pensilvanya’da yeniden miting düzenleyecek
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Temmuz 2024 - 9:39

Amerika Birleşik Devletleri’nde Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump, suikast girişiminin düzenlendiği Pensilvanya’nın Butler kentinde yeni bir miting yapacağını açıkladı.

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