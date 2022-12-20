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Asgari ücrette kritik gün! Rakamlar ilk kez masaya gelecek

Asgari ücrette kritik gün! Rakamlar ilk kez masaya gelecek
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Aralık 2022 - 11:04

 Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak. Asgari ücrete ilişkin rakamın konuşulması beklenen toplantı saat 14:00’te başlayacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin planlanan son toplantı bugün gerçekleşecek. Saat 14:00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek toplantıda işçi, işveren ve hükümet tarafları bir araya gelecek.

Asgari ücrete ilişkin ilk iki toplantıda rakam telaffuz edilmese de son toplantıda rakamın çıkması bekleniyor.

Mevcutta 5500 lira olan asgari ücrete yüzde 20 Zam gelirse 6600 lira, yüzde 30 zam gelirse 7150 lira, yüzde 40 zam gelirse 7700 lira, yüzde 50 zam gelirse 8250 lira, yüzde 60 zam gelirse 8800 lira olacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız.” dedi.

Bakan Bilgin “Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari Ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz. Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum. O komisyonda eğer bir işçi ve işveren arasında rakamlarda farklılık olursa, uzlaşma durumu ortaya çıkmazsa oraya biz müdahale ederiz. Onları uzlaştırmaya çalışırız. Nerde uzlaştırırız, emekçilerimizin rahat nefes alacağı seviyeden işverenlerimizin de ödeyebilecekleri rakamdan. İşverenlerimizi biraz zorlarız, ödeyebilecekleri rakama getiririz ama işçilerimizin mutlaka refahına katkı yapacak rahat nefes almalarını sağlayacak bir oran. Onu biz belirlemiyoruz” dedi.

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