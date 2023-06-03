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Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor!

Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Haziran 2023 - 13:45
Asgari ücret konusu, bugün açıklanması planlanan yeni kabine üyeleri arasında önemli bir konu olacak. Özellikle 5 Haziran tarihi kritik bir tarih olarak belirlenmiş durumda. Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamları, asgari ücrette olası rakamların belirlenmesinde etkili olacak. Peki, asgari ücret ve enflasyon beklentileri nelerdir? İşte detaylar…
Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor! - Sayfa 1

Asgari ücrete temmuz zammı için geri sayım başladı. Yeni kabinenin açıklanmasının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlayacak. Peki asgari ücret belirlenirken süreç nasıl işleyecek, ara zam oranı nasıl belirlenecek? İşte detaylar…

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Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor! - Sayfa 2

Milliyet’te yer alan habere göre; Asgari ücrette gözler 5 Haziran’da. 5 Haziran’da TÜİK, mayıs ayı enflasyonunu açıklayacak ve bu rakama göre asgari ücrete yapılacak zam oranı netleşecek. Peki asgari ücrette tahminler ne yönde? Zam oranı maaşlara nasıl yansıyacak? Merak edilen soruları Muhammet Bayram ve Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, cevapladı.

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Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor! - Sayfa 3

Ekonomist Muhammet Bayram bu soruya, “Asıl buradaki parametremiz 500 dolar ve 6 aylık enflasyon, buna göre enflasyon rakamı çıkacak ve bununla beraber de en büyük referans değerimiz sayın cumhurbaşkanının kamu işçisine açıkladığı yüzde 45’lik zam. Eğer refah payı da eklenirse yüzde 45’lik bir artış olmasını bekliyoruz” şeklinde yanıt verdi.

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Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor! - Sayfa 4

Bayram, masadan çıkacak oranların maaşlara yansımasını ise “Burada senaryolarımız var. Yüzde 25 olursa sadece enflasyon dikkate alınırsa 10 bin 634 TL. Yüzde 30 olursa 11 bin 59 TL. Yüzde 40 olursa refah payı eklenmiş bir şekilde 11 bin 910 lira. Kamu işçisine yapılan zam referans kabul edilip aynı oranda yapılırsa 12 binler seviyesinde olur ki benim tahminim yüzde 45’ler seviyesinde” şeklinde açıkladı.

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Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor! - Sayfa 5

PEKİ OLASI YÜZDE 45’LİK ZAMMIN İŞVERENE ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN HANGİ FORMÜLLER UYGULANABİLİR?

Bayram bu soruya da “500 dolar seviyesinde kabul edilmiş bir rakam ama işverene bir maliyeti var. Ücretler üzerinden tek tarife uygulanabilir. Yine aynı şekilde tarife güncellenebilir. Yeniden değerleme oranı arttırabilir. Yine burada ücretlerin beyandan verme durumu var bunun da yolu açılmalı” sözleriyle yanıt verdi.

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Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor! - Sayfa 6

ENFLASYON RAKAMLARINDA BEKLENTİ NE?

Ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 0,07 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer aldı.

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Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor! - Sayfa 7

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62’ye ineceği hesaplanıyor.

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Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor! - Sayfa 8

ASGARİ ÜCRET SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni kabine bugün açıklanacak. Asgari ücrete ara zam hükümetin önceliği olacak. Düzenleme için asgari ücret tespit komisyonu da çalışmalarına zaman kaybetmeden başlayacak. Takvimin bu ayın ortasında işlemesi bekleniyor.

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Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor! - Sayfa 9

KOMİSYON ARA ZAM İÇİN AY ORTASINDA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK

AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, asgari ücret sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor! - Sayfa 10

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun taraflarını davet edecek. Hem işçi tarafı hem işveren tarafı hükümet tarafı her birinden beşer temsilci olmak üzere 15 temsilci var. Komisyon toplandıktan sonra çalışmalarına başlayacak. Bu ayın ortalarından itibaren asgari ücret tespit komisyonunun muhtemeldir ki çalışmalara başlayacak.”

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Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor! - Sayfa 11

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Zengin, komisyonun asgari ücreti belirlerken nelere dikkat edeceğini şöyle anlattı: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlerken ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sosyal durumu geçinme endekslerini genel ücretler seviyesine ve gerçekleşen tüketici fiyat endeksini dikkate alarak kararını verecektir.”

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Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor! - Sayfa 12

SAHA ARAŞTIRMASI SÜRÜYOR

Diğer taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da tespit çalışmaları için saha araştırmasını sürdürüyor. Tüm kriterler değerlendirilerek yeni asgari ücret belirlenecek.

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Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor! - Sayfa 13

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Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor! - Sayfa 14

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Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor! - Sayfa 15

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Asgari ücrette ara zam için kritik tarih! Geri sayım başladı: Rakamlar netleşiyor! - Sayfa 16

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