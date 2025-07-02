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Arda Güler’den Etkili Performans; Bellingham ile Saha Ortasında Gerginlik Yaşandı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Real Madrid’in FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Juventus’u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada, Arda Güler ile Jude Bellingham arasında saha içinde yaşanan gerginlik dikkat çekti.

Maça ilk 11’de başlayan Arda Güler, etkili performans sergilerken, maçın 61. dakikasında Jude Bellingham ile tartışma yaşandı. Bellingham’ın Arda’ya yönelik ısrarlı tepkisi üzerine, milli futbolcu ellerini açarak pozisyonu anlatmaya çalıştı. Bu anlar sosyal medyada hızla yayılırken, Türk futbolseverler Arda Güler’e destek mesajları paylaştı.

Yaşanan bu gerginlik, takım içindeki rekabetin ve oyuncular arasındaki iletişimin önemini ortaya koydu. Ancak, profesyonel ortamda bu tür tartışmaların zaman zaman yaşanabileceği ve takım başarısı için normal olduğu ifade edildi.

Arda Güler’den Etkili Performans; Bellingham ile Saha Ortasında Gerginlik Yaşandı
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