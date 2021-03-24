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Apple iddiası yanlış çıkınca kaşını kazıdı!

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Apple iddiası yanlış çıkınca kaşını kazıdı!
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24 Mart 2021 - 11:05
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Apple iddiası yanlış çıkınca kaşını kazıdı!

 

Apple iddiası yanlış çıkınca kaşını kazıdı!

 

Apple ile ilgili sızıntı haberleri ile adını duyuran Jon Prosser, son iddiası yanlış çıkınca verdiği sözü tuttu ve kaşını kazıdı.
ABD merkezli teknoloji devinin 2021’de tanıtacağı ürünler merakla bekleniyor.

Haliyle teknoloji dünyası tabiri caizse Apple ile ilgili iddialardan geçilmiyor.

Ancak Jon Prosser’ın iddiası hayli ilginç bir hikayeye sahip. Prosser geçtiğimiz dönemde Apple’ın 23 Mart’ta bir etkinlik düzenleyeceği iddiasını ortaya atmıştı.

Oldukça iddialı konuşan Prosser söz konusu paylaşımında etkinliğinin düzenlenmemesi halinde kaşlarını tıraş edeceği yazılıydı.

Prosser iddiası yanlış çıkınca verdiği sözü tuttu ve tıraş makinesi ile kaşını kazıdı.

Prosser’ın kaşlarını tıraş ettiği video YouTube’ta binlerce defa görüntülendi.

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