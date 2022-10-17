Malazgirt Savaşı’nın yapıldığı alanın nokta tespiti için dron ve manyetometre kullanılıyor! Türkiye’de ilk kez…

Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı’nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen çalışmalarda savaşa ait objelerin tespiti için dron ile manyetometre cihazı kullanıldı. Malazgirt ilçesinin Gülkoru Köyü düzlüğünde saha çalışmalarını sürdüren ekip, özellikle Amerika’da yoğun, Avrupa’da ise yeni yeni kullanılan bu cihazın arkeolojik çalışmalarda Türkiye’de ilk defa Malazgirt Savaşı alanının tespiti için kullanıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müzesi ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma’ projesi kapsamında 2020’de kazı çalışması başlatıldı. 3 yıldır haziran ayı ile başlayıp ağustosun sonuna kadar devam eden çalışmalar, bu yıl dron ve manyetometre cihazı kullanılarak savaş silahları, araç ve gereçlerin tespiti için yeniden başlatıldı.

Projeye bilimsel danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, “Üç yıldır Malazgirt’te haziran ayı ile başlayıp ağustosun sonuna kadar devam eden çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl için sonlandırdığımız çalışmalar, ülkemize yeni gelen bu cihazın Malazgirt Savaşı’nın metal objelerin tespiti amacıyla son bir etap yapmaya uygun gördük. Dolayısıyla cihazın çalışmalarımıza nasıl bir sonuç vereceğini anlamaya çalışıyoruz. Yüksek bir teknoloji ürünü olan cihaz arkeolojik çalışmalarda özellikle Amerika’da yoğun, Avrupa’da ise yeni yeni kullanılıyor. Bu teknoloji aslında mayın tarama için kullanılan bir cihaz, bu tip arkeolojik çalışmalara da uyarlanmış modelidir” dedi.