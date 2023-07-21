Almanya’dan Türkiye için flaş vize kararı. 6 Ağustos’tan itibaren başlıyor

Depremde depremzedelere vize kolaylığı sağlayan Almanya’dan flaş bir açıklama geldi. Yakınlarının yanına dönmeleri için depremzedelere imkan tanıyan Almanya, o uygulamayı sonlandırdı. Sosyal medya hesaplarından çarpıcı bir açıklama geldi.

ALMANYA’DAN VİZE AÇIKLAMASI

Almanya Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

“Şubat başında Türkiye’de gerçekleşen yıkıcı depremin hemen ardından Almanya depremden etkilenen Türk vatandaşlarının hızlı bir şekilde vize almasına imkân tanıdı. O zamandan beri, yaklaşık 12 bin özel vize verildi. Birçok insan bu sayede geçici olarak Almanya’daki yakınlarının yanına barınabildi. Bu başarılı uygulamanın yürürlüğe girmesinden yaklaşık altı ay sonra bu prosedürü sonlandırıyoruz ve 6 Ağustos’tan itibaren eski prosedüre dönüyoruz.”