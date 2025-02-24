ALMANYA’DA SEÇİMİN GALİBİ MERZ’DEN SARSICI MESAJ: İLK HEDEFİMİZ ABD’DEN BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ AVRUPA

Almanya seçimlerinde zaferini ilan eden Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz, Avrupa’nın güçlendirilmesi gerektiğini ve bunun ABD’den bağımsızlık sağlama yolunda atılacak en önemli adım olduğunu belirtti. Merz, “Mutlak önceliğim Avrupa’yı güçlendirmek olacak. Böylece ABD’den bağımsızlığımızı elde edebiliriz” dedi.

EUROPA’NIN KENDİ ARASINDA BİRLEŞMESİ GEREKİYOR

Merz, Almanya’nın Avrupa siyaseti üzerindeki etkisini vurgulayarak, Avrupa’daki liderlerle yakın diyalog halinde olduğunu söyledi. Avrupa siyasetinin çoğunun Almanya olmadan şekillendiğine dikkat çeken Merz, Avrupalıların kendi aralarında daha çok birlik içinde hareket etmeleri gerektiğini savundu.

ABD’YE KARŞI BAĞIMSIZLIK MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından Avrupa’nın kaderine kayıtsız kalındığını belirten Merz, NATO’nun geleceğine dair soru işaretlerinin arttığını ifade etti. Merz, Haziran sonundaki NATO zirvesine doğru nasıl bir yol izleyeceklerini merak ettiğini, Avrupa’nın bağımsız bir savunma kabiliyeti oluşturma zorunluluğuna işaret etti. “Bu benim mutlak önceliğim” diyen Merz, Avrupa’nın kendi kendine yetebilecek bir savunma yapısına sahip olması gerektiğini vurguladı.

MÜDAHALELERİN ARTMASI: WASHINGTON VE MOSKOVA’DAN BASKI

Merz, ABD’li iş insanı Elon Musk’ın Almanya’daki seçim kampanyasına yaptığı müdahaleyi de dikkat çekici buldu. Washington ve Moskova’dan gelen müdahaleleri kıyaslayan Merz, her iki taraftan da büyük baskılar altında olduklarını belirterek, Avrupa’daki birlikteliği sağlamanın öncelikleri olduğunu söyledi.

UKRAYNA’YA DESTEK VURGUSU

Ukrayna savaşına dair de değerlendirmelerde bulunan Merz, Almanya’nın yeterince destek sağlamadığı için savaşın üç yıldan fazla sürebileceğini belirtti. “Amerika’nın Ukrayna’ya yönelik tutumunun ne olacağı konusunda emin değilim. Bu durum, Avrupa için kritik olacak” ifadelerini kullanan Merz, Almanya’nın hızlı hareket edebilecek bir hükümete ihtiyaç duyduğunu söyledi.

AFD İLE KOALİSYON YOK

AfD ile koalisyon kurma olasılığını kesin bir dille reddeden Merz, AfD’nin dış politika ve güvenlik politikaları gibi konularda kendi görüşlerinin tam tersini savunduğunu belirtti. Merz, “AfD ile işbirliği olmayacak” şeklinde konuştu.

SEÇİM SONUÇLARI VE PARTİLERİN DURUMU

Almanya Seçim Kurulu’nun açıkladığı geçici sonuçlara göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 28,6 ile seçimde birinci oldu. Aşırı sağcı AfD partisi, önceki seçimlere göre büyük bir artışla yüzde 20,8 oy aldı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 16,4 oyla üçüncü sırada kaldı.

Hristiyan Birlik ve SPD arasında koalisyon kurma ihtimali güçlendi. Almanya’da Federal Meclis’te çoğunluk sağlanabilmesi için 316 milletvekiline ulaşılması gerektiği için, CDU/CSU ve SPD arasında bir koalisyon hükümetinin kurulması bekleniyor.

KAYNAK: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/