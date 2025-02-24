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ABD Başkanı Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Duda’yı 1,5 Saat Kapıda Bekletti

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yı 10 dakikalık bir görüşme için 1,5 saat boyunca kapıda bekletti. Bu olay, Trump’ın Avrupa’ya yönelik tutumunun bir yansıması olarak dikkat çekti.

Maryland’de yapılması planlanan görüşme, Trump’ın Beyaz Saray’dan geç ayrılması nedeniyle 1,5 saat ertelendi. Başlangıç saati akşam 19.00 olarak belirlenmişti, ancak toplantı ancak 20.30’da gerçekleştirilebildi.

Trump, 10 Dakikalık Görüşme İçin Duda’yı Bekletti

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yalnızca 10 dakika süreceği planlanan görüşme için tam 1,5 saat beklemek zorunda kaldı. Gecikmenin ardından yapılan görüşme, planlanan sürenin çok altında kalarak yalnızca 10 dakika sürdü.

Bu durum, Polonya’da büyük bir tepkiyle karşılandı. Uzun süre bekletilen Duda’nın, “ülkenin prestijine zarar verildiği” şeklinde değerlendirmelere yol açan olay, Polonya kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Bazı yorumcular, Polonya’nın ABD tarafından küçümsendiğini belirtti.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/

ABD Başkanı Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Duda’yı 1,5 Saat Kapıda Bekletti
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