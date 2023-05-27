ALMAN VE TÜRK LEZZETLERİ BODRUM’DA BULUŞTU BODRUM’LULARIN YENİ LEZZET DURAĞI: KONSTANZE PUB

Girişimci İş insanı Elif Dabritz’in kurucusu olduğu Konstanz Pub

Restoran zincirinin ilk halkası Bodrum Turgutreis’te hizmete

girdi. Denize sıfır ve muhteşem Adalar manzaralı mekan, Alman

Türk mutfağı lezzetlerinin müdavimlerinde alışkanlık yapması

konusunda oldukça iddialı…

İster bir sabah kahvaltısını çarşaf gibi bir deniz manzarası eşliğinde, isterseniz

günün akşamla buluşmak için sabırsızlandığı bir gün batımı saatinde. Yapmanız

gereken tek şey Konstanze Pub’ın Garden Bahçesi’ndeki yerini almanız.

Muhteşem gün batımı manzarası eşliğinde, olağanüstü Adalar manzarasıyla

kendinizi hayal ettiğiniz uzak diyarlarda hissedebilirsiniz. Şarap kadehinizi gün

batımına doğru kaldırırken, Konstanze Pub şefi Murat Güneş’in hazırladığı lezziz

yemeklerin kokusuyla, tercih yaparken kendinizi ödüllendirdiğiniz Bodrum

Turgutreis’in o olağanüstü atmosferinde olduğunuzun farkına varıyorsunuz…

“O halde, siesta zamanı!”

Konstanze Pub zincirlerini Türk müdavimleriyle buluşturmak fikri EFDA Group’un

kurucusu Elif Dabritz öncülüğünde 2020 yılında Bodrum’da başladı. Konstanze

Pub restoran zincirinin ilk adımı Turgutreis’te açılan ilk şube ile hayat buldu,

Konstanze Pub, önemüzdeki günlerde ikinci şubesini Yalıkavak’ta açmaya

hazırlanıyor.

KISA SÜREDE ALTERNATİF MEKAN OLDU

Konstanze Pub’ın kurucusu Elif Dabritz, hayatının önemli bir bölümünü

Avrupa’da, Almanya’da geçirmiş oldukça heyecanlı girişimci bir iş insanı.

Elif Hanım, hayallerini, projelerini daha da yaygınlaştırmak isterken, işine ne

kadar büyük bir aşkla ve sorumlulukla sarıldığını bizlere de hissettiriyor ve

ekliyor; “Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi hem keyifli akşam

yemekleriyle buluşturmak hem de doğanın ihtişamına eşlik etmelerini sağlamak

için çalışıyoruz. Mavinin eşsiz güzelliğinin, yeşille buluştuğu noktada

ziyaretçilerimizin hayal ettikleri manzarada huzura kucak açmalarını sağlıyoruz.”

SIRADA SAFRANBOLU VE KAPADOKYA VAR

İlk şubesini Turgutreis Marina karşısında hizmete sunan, ikincisini ise

önümüzdeki günlerde Yalıkavak’ta hizmete açmaya hazırlanan Konstanze Pub,

kısa sürede oldukça elit müşteri kitlesine ulaşmayı başarmış. Bodrum’da

müdavimleriyle buluşmaktan mutlu olduklarını dile getiren Elif Dabrritz’in

hedefinde şimdi de Safranbolu ve Kapadokya var. Hayallerinin büyük,

başarılarının ölçüsünün ise müşteri memnuniyetinin en üst seviye taşımak

olduğunu dile getiren başarılı girişimci Elif Dabritz, “Kısa sürede başarıyı

samimiyetimizle yakaladığımıza inanıyoruz. Gülen yüzümüzün yarattığı mutluluğu her bir ziyaretçimize hissettiriyoruz. Alman ve Türk yemekleriyle

zenginleştirdiğimiz menülerimizle misafirlerimize sıcak bir ev ortamı sunmaya da

ayrıca özen gösteriyoruz” sözleriyle noktalıyor ve ekliyor: Türk ve yabancı

misafirlerimiz Bodrum’da mutlaka Kontanze Pub’daki lezzetlerle, onun

muhteşem atmosferiyle tanışmalılar.

Konstanze Pub, Turgutreis şubesini 5 Haziran 2023 günü yeni sezonu müşterileriyle birlikte açmaya hazırlanıyor.