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ALMAN VE TÜRK LEZZETLERİ BODRUM’DA BULUŞTU BODRUM’LULARIN YENİ LEZZET DURAĞI: KONSTANZE PUB

ALMAN VE TÜRK LEZZETLERİ BODRUM’DA BULUŞTU BODRUM’LULARIN YENİ LEZZET DURAĞI: KONSTANZE PUB
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Mayıs 2023 - 14:06

Girişimci İş insanı Elif Dabritz’in kurucusu olduğu Konstanz Pub
Restoran zincirinin ilk halkası Bodrum Turgutreis’te hizmete
girdi. Denize sıfır ve muhteşem Adalar manzaralı mekan, Alman
Türk mutfağı lezzetlerinin müdavimlerinde alışkanlık yapması
konusunda oldukça iddialı…

İster bir sabah kahvaltısını çarşaf gibi bir deniz manzarası eşliğinde, isterseniz
günün akşamla buluşmak için sabırsızlandığı bir gün batımı saatinde. Yapmanız
gereken tek şey Konstanze Pub’ın Garden Bahçesi’ndeki yerini almanız.
Muhteşem gün batımı manzarası eşliğinde, olağanüstü Adalar manzarasıyla
kendinizi hayal ettiğiniz uzak diyarlarda hissedebilirsiniz. Şarap kadehinizi gün
batımına doğru kaldırırken, Konstanze Pub şefi Murat Güneş’in hazırladığı lezziz
yemeklerin kokusuyla, tercih yaparken kendinizi ödüllendirdiğiniz Bodrum
Turgutreis’in o olağanüstü atmosferinde olduğunuzun farkına varıyorsunuz…
“O halde, siesta zamanı!”
Konstanze Pub zincirlerini Türk müdavimleriyle buluşturmak fikri EFDA Group’un
kurucusu Elif Dabritz öncülüğünde 2020 yılında Bodrum’da başladı. Konstanze
Pub restoran zincirinin ilk adımı Turgutreis’te açılan ilk şube ile hayat buldu,
Konstanze Pub, önemüzdeki günlerde ikinci şubesini Yalıkavak’ta açmaya
hazırlanıyor.

KISA SÜREDE ALTERNATİF MEKAN OLDU
Konstanze Pub’ın  kurucusu Elif Dabritz, hayatının önemli bir bölümünü
Avrupa’da, Almanya’da geçirmiş oldukça heyecanlı  girişimci bir iş insanı.
Elif Hanım, hayallerini, projelerini daha da yaygınlaştırmak isterken, işine ne
kadar büyük bir aşkla ve sorumlulukla sarıldığını bizlere de hissettiriyor ve
ekliyor; “Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi hem keyifli akşam
yemekleriyle buluşturmak hem de doğanın ihtişamına eşlik etmelerini sağlamak
için çalışıyoruz. Mavinin eşsiz güzelliğinin, yeşille buluştuğu noktada
ziyaretçilerimizin hayal ettikleri manzarada huzura kucak açmalarını sağlıyoruz.”

SIRADA SAFRANBOLU VE KAPADOKYA VAR
İlk şubesini Turgutreis Marina karşısında hizmete sunan, ikincisini ise
önümüzdeki günlerde Yalıkavak’ta hizmete açmaya hazırlanan Konstanze Pub,
kısa sürede oldukça elit müşteri kitlesine ulaşmayı başarmış. Bodrum’da
müdavimleriyle buluşmaktan mutlu olduklarını dile getiren Elif Dabrritz’in
hedefinde şimdi de Safranbolu ve Kapadokya var. Hayallerinin büyük,
başarılarının ölçüsünün ise müşteri memnuniyetinin en üst seviye taşımak
olduğunu dile getiren başarılı girişimci Elif Dabritz, “Kısa sürede başarıyı
samimiyetimizle yakaladığımıza inanıyoruz. Gülen yüzümüzün yarattığı mutluluğu her bir ziyaretçimize hissettiriyoruz. Alman ve Türk yemekleriyle
zenginleştirdiğimiz menülerimizle misafirlerimize sıcak bir ev ortamı sunmaya da
ayrıca özen gösteriyoruz” sözleriyle noktalıyor ve ekliyor: Türk ve yabancı
misafirlerimiz Bodrum’da mutlaka Kontanze Pub’daki  lezzetlerle, onun
muhteşem atmosferiyle tanışmalılar.
Konstanze Pub, Turgutreis şubesini 5 Haziran 2023 günü yeni sezonu müşterileriyle birlikte açmaya hazırlanıyor.

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