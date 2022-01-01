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Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’
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28 Şubat 2022 - 13:55

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’

Genç yaşta şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve tarzıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine gündem oldu.

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 1

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye dönen Tilki, bir süre burada kalmış ve son dönemde takıntılı hayranı yüzünden zor anlar yaşamıştı.

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 2

Evini taşıyan Aleyna Tilki, sonrasında da Londra’ya dönmüş ve Serel Yereli ile pozlarıyla adından söz ettirmişti.

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 3

FİLE ÇORAPTAN VAZGEÇEMİYOR

Aleyna Tilki hız kesmeden yeni pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 4

Aleyna Tilki son olarak klibi için tercih ettiği kıyafetlerle gündeme gelmişti.

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 5

Ünlü isim bu kez de file çorabın üsten giydiği iç çamaşırla art arda poz verdi.

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 6

Aleyna Tilki’nin paylaşımına yorum yağdı. Genç şarkıcının hayranları paylaşımını beğeni yağmuruna tutarken, birçok kişi Tilki’yi iddialı pozunu aşırı buldu.

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 7

Hatta bazı kullanıcılar ‘Tek rakibi annesi’ yorumu yaptı.

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 8

İşte o paylaşımları…

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 9
Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 10

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 11

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 12

Aleyna Tilki’nin annesi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor…

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 14

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 17

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 21

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 25

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 46

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 52

Aleyna Tilki file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi! ‘Tek rakibi annesi…’ - Sayfa 53

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