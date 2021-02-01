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Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü…

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü…
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27 Ekim 2021 - 14:56

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü… Savcı ilk defa açıkladı!

 

 

Alec Baldwin’in hem yapımcısı olduğu hem de oyuncusu olduğu Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.

Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bölge savcısı konu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Henüz kimsenin suçlanmadığı davanın seyri hakkında ipuçları veren Savcı, ‘suçlamalar masada’ sözleri ile olay ile ilgili bir veya birden fazla kişinin hakim karşısına çıkabileceğinin sinyalini verdi.

KORKUNÇ İDDİA RESMİYET KAZANDI

Kamuoyundan gelen baskılar sonucu böyle bir açıklama yapan savcı detaya girmekten kaçındı. Ancak savcının açıklamaları ile günlerdir iddia boyutunda olan olay resmiyet kazandı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Savcı, sette ‘muazzam miktarda mermi’ bulunduğunu ve bu mühimmatın niteliğine ilişkin soruşturma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

SAATLER ÖNCE ATIŞ TALİMİ YAPMIŞLAR

 

SAATLER ÖNCE ATIŞ TALİMİ YAPMIŞLAR!

63 yaşındaki aktörün yanlışlıkla Hutchins’i öldürmesine neden olan silahın, olaydan birkaç saat önce ekip üyeleri atış talimi için kullanıldığı da gelen bilgiler arasında.

YEMİNLİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

YEMİNLİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

Kazaya sahne olan Rust filminin kameramanlarından Reid Russell’ın olayı soruşturan dedektiflere verdiği ifadede Baldwin söz konusu silahı kameraya doğrultarak prova yapıyordu.

Russell’ın ifadesinde bundan kısa bir süre sonra silah sesinin duyulduğu bilgisi yer aldı. Kameraman Hutchins’in bir süre bacaklarını hissetmemeye başladığını söylediğini belirtti.

 

 

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