Ahmet Türk’ten dikkat çeken aday çıkışı!

6’lı masa liderleri 26 Ocak’ta İYİ Parti’nin ev sahipliğinde 11. kez bir araya gelecek. Aday konusunun ilk kez gündeme geleceği açıklanan o toplantı öncesi neler konuşuluyor?

Masadaki partilerden gelen imza yetkisi çıkışı ardından yapılan Bakanlık, milletvekili dağılımı açıklamaları 6’lı masanın son toplantısının ardından hep gündemdeydi. Bir sonraki toplantıya günler kala hala gündemde. Bu tartışmalar gündemde ama asıl merak edilen hala netleşmeyen 6’lı masanın adayının kim olacağı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında, “Kaç milletvekili varsa o kadar Bakanlık alacak. Bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık alınacak.” açıklamasını yapmıştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, “Bir dakika… Ganimet mi paylaşıyoruz. Ne oluyor arkadaşlar?” yorumunda bulunmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de yaptığı açıklamada, “Tabi ki çoğunluk yönetir. Demokrasinin kuralı budur ama istişare de önemlidir. Bakanlıklar nasıl dağılımı olacak? Her partinin aldığı milletvekili sayısına göre olacak” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, “Elbette gündeme gelecek. 6’lı masa verdiği sözün arkasında duracaktır. Millete ne söz verdiyse o sözün arkasında duracaktır. Ayın 30’unda biliyorsunuz ki tekrar bir araya gelecekler ve bir sunum gerçekleştirilecek. Ondan önce de toplantı yapıyorlar. Ocak ayından sonra, bütün bunları açıkladıktan sonra adayı da açıklayacaklar.” demişti.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan yaptığı bir diğer açıklamada da aday gösterilirse seçileceğini ve en iyi şekilde yöneteceğini söylemişti. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin ise, ‘Masadaki en doğru aday Davutoğlu’ demişti.

İşte bu açıklamalar sonrasında adayla ilgili süreç merak edilirken 6’lı masa liderleri 26 Ocak’ta İYİ Parti’nin ev sahipliğinde 11. kez bir araya gelecek. Öncesinde ev sahibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderleri ziyaret edecek. Önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı, cuma günü ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, gelecek hafta pazartesi günü de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edecek.

6’lı masanın ocak ayının sonlarına doğru adayının duyurması bekleniyor.

AHMET TÜRK, KILIÇDAROĞLU’NU İŞARET ETTİ

HDP kanadından ise yeni açıklamalar geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan geçtiğimiz gün HDP’nin Kars İl Örgütünün 4’üncü Olağan Kongresi’nde partisinin kendi cumhurbaşkanı adayıyla seçime gireceğini açıklamıştı.

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ise, Kılıçdaroğlu’nun uygun bir aday olduğunu söyleyerek CHP liderinin en tecrübeli kişi olduğuna dikkat çekti.

Ahmet Türk, ‘Bizim seçmenimizin tercihi yine Kılıçdaroğlu’ndan yana olur. Kılıçdaroğlu tecrübeli bir siyasetçi ve her gün kürsüde halka vaatlerde bulunuyor. Bence Kılıçdaroğlu uygun bir aday. Konuşulan isimler içinde de en deneyimlisi. Ama bizim de taleplerimiz var. Demokrasi adına, hak ve özgürlükler adına masanın neleri yapacağını, projelerini açıklaması lazım.’ ifadesini de kullandı.

Bu haber www.milliyet.com.tr den alınmıştır.