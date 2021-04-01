Fetö ve PKK Üyeleri Sınırda Yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Edirne’nin İpsala ilçesinde görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4´ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi” denildi.
Edirne’nin İpsala ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 4’ü FETÖ, 1’i PKK terör örgütü üyesi 10 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne’de Hudut Kartalları’nın tespit ettiği yasadışı geçişle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, “Edirne/İpsala’da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi” denildi.