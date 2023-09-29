95 acemi er yemin etti

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, temel askerlik eğitimini tamamlayan 95 acemi er için yemin töreni düzenledi.
Temel askerlik eğitimini tamamlayan askerler için yemin töreni düzenlendi.
Sincan Cezaevi Jandarma Sevk ve Koruma Alay Komutanlığında, 2003-4 tertip acemi erler için düzenlenen yemin töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
HEP BİRLİKTE YEMİN ETTİ
Daha sonra temel eğitimlerini tamamlayan 95 jandarma er, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masaya ellerini koyarak hep birlikte yemin etti.