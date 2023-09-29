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Adalet Bakanı Tunç’tan Gezi davası açıklaması

Adalet Bakanı Tunç’tan Gezi davası açıklaması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Eylül 2023 - 16:47
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay’ın Gezi davası kararına yönelik tepkilere yanıt vererek, “Hukuk devletinde sokakları ateşe verenlerin, insanları öldürenlerin, onları tahrik edenlerin hesabı sorulmayacak mı? Hesabı sorulmazsa orada hukuk devletinden bahsetmek mümkün olabilir mi? ‘Gezi yargılanamaz’ ne demek?” dedi.

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