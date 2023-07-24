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Emekliye 4 bin TL ek zamda yeni gelişme!

Emekliye 4 bin TL ek zamda yeni gelişme!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Temmuz 2023 - 10:56

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısına rağmen emeklilere seyyanen zam isteği kabul edilmemişti. Seçim öncesi veriler 7500 tl üstü emekliye ek zam da kabul görmedi. Emekliler temmuz ayında yüzde 25 zamla yetinmek zorunda kaldı. Büyük tepki çeken bu zam kararından sonra emeklilerden yeni bir çağrı daha geldi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendiler ve 4 bin lira ilave zam isteklerinde bulundular.

Emekliye 4 bin TL ek zamda yeni gelişme!
 

Emeklilerin temmuz ayında büyük zam beklentisi vardı ancak bu gerçekleşmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de memurlara verilen 8 bin TL seyyanen zammın emeklilere de verilmesi gerektiği yönünde çağrı yapmıştı.

Ancak TBMM’de görüşülen memur ve emekli zam teklifi görüşmelerinde emeklilere yüzde 25 zam yapılması kararı alındı ve seyyanen zam isteği de kabul edilmedi…

Emekliler için büyük hayal kırıklığı yaratan bu karardan sonra sosyal medyada ek zam, seyyanen zam isteklerini yineledi. Emekliye yapılan zamla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı….

TÜED’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), tüm emeklilerin aylıklarına 4 bin lira ilave zam yapılması talebini yineledi.

TÜED’den yapılan açıklamada, Derneğin Başkanlar Kurulu toplantısının 122 şube başkanın katılımıyla 21 Temmuz’da Ankara’da yapıldığı belirtildi.

Toplantıda, emekli aylıklarına yapılan zam oranı, ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışı ile KDV ve ÖTV oranlarının yükseltilmesinin görüşüldüğü aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

“Emeklilerin kök aylıkları yetersiz kaldığı için 15 milyon emekli, yapılan düşük zamlar nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradı. Taban aylıkları iyileştirilmeden ve aylık hesaplama sistemleri değiştirilmeden yüzdeli zamlarla emeklilerin refahını artırmak mümkün değil. Derneğimizin aylıklara 4 bin lira seyyanen zam talebi karşılık görmediği için milyonlarca emekli geçinmekte zorlanıyor. Bunun görülmesini ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın seyyanen zam önerimizi bir kez daha yeniden değerlendirmesini talep ediyoruz.”

Devletin çalışanlara ve emeklilere bir bütün olarak bakması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu yıl emekli aylıklarına birinci altı ayda yüzde 30, ikinci altı ayda yüzde 25 zam uygulanmış ve aylıklarda toplam yüzde 62,5 artış olmuştur. 2023 yılında asgari ücrete, kamu işçisi ve memur aylığına ortalama yüzde 110 artış yapılmıştır. Görüldüğü gibi çalışanlar ile emekliler arasındaki gelir makası büyüdü. TBMM’nin açılmasıyla birlikte ek zam talebimizin gündeme alınmasını ve emeklilerimizi rahatlatacak bir artışın yapılmasını istiyoruz.”

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